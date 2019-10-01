KHK’lılar Ankara’da buluşuyor

Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile ihraç edilen kamu çalışanları 5-6 Ekim tarihlerinde Ankara Yılmaz Güney Sahnesi’nde “KHK’lılar Büyük Buluşması” gerçekleştirecek.

“Hukuk Düzleminde KHK’lı Sorunlarının Tartışılması”, “KHK’ların Yol Açtığı Sosyal Psikolojik Ekonomik Sorunlarının Yansımaları”, “Hukuk Masası”, “Serbest Kürsü”, “Sokak Eylemleri”, “Örgütle Direnmek”, “Sosyal Medya Eylemciliği ve KHK TV” ile “Adil Yargılanma Hakkı Yasa Önerisi – KHK’lılara İlişkin Köklü Çözüm Önerileri” başlıkları altında oturumlar yapılacak. Gazete Duvar’ın haberine göre, Siyasi partilerin temsilcilerinin davet edildiği buluşmada KHK eylemleri düzenleyen aktivistlerin deneyimlerini aktaracağı konuşmaların yanı sıra İçişleri Bakanlığı tarafından yerine kayyım atanan Van Belediye Eş Başkanı Bedia Özgökçe Ertan, Cumartesi Anneleri, tutuklu askeri okul öğrencilerinin anneleri Melek Çetinkaya, Aylime Aslı Demir, Nurşen Türkmen ve kapatılan Gündem Çocuk Derneği’nden Ezgi Koman da KHK sürecinde yaşadıklarını anlatacak.

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