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7 AĞUSTOS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

AKP seçmeninin üçte biri kararsız

05 Ağustos 2024, Pazartesi 17:00
MetroPOLL Araştırma, 14 Mayıs’taki genel seçimlerde AKP’ye oy verenlerin bugün seçim olsa ne yönde tercih kullanacağına dair bir araştırma yaptı. Şirketin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar’ın paylaştığı sonuçlarda, AKP seçmeninin yüzde 30.3’ünün kararsız olduğu görüldü.

Seçmenlere ‘’Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz’’ diye sorulan ankette, Her üç AKP seçmeninden birinin kararsız olduğu göründü. ‘14 Mayıs 2023 milletvekili seçiminde AKP’ye oy veren yüzde 35.32’lik seçmenin oransal ve puan dağılımı’nda şu sonuçlar öne çıktı: * 14 Mayıs’ta AKP’ye oy verenlerin yüzde 53.3’ü yine aynı yönde tercih kullanıyor. Bu, Türkiye genelinde yüzde 18.83 oranında bir oya tekabül ediyor. * 14 Mayıs’ta AKP’ye oy verenlerin yüzde 6.4’ü CHP, yüzde 2.5’i MHP’ye, yüzde 1.6’sı İYİ Parti’ye, yüzde 1’i ise DEM Parti’ye oy vereceğini söyledi. * Bu seçmenlerin yüzde 30.3’ü ise şu an kararsız olduğunu belirtti. Bu sonuçla, 14 Mayıs’ta AKP’ye oy verip bugün kararsız olduğunu söyleyenlerin Türkiye genelindeki oranı, yüzde 10.7 çıktı. Sencar, “Önümüzdeki süreçte siyaset sahnesi giderek hareketlenecek ve yoğun mücadeleli geçecek. Medya ve Sosyal medyada bunları izleyip okuyacağız. CB seçiminin 1. turunda en az 3-4 güçlü adayın çıkacağını söylemek yanlış olmaz. Heyecanlı ve hareketli günler geliyor” açıklaması yaptı.

Haber Merkezi

 

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