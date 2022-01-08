AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Çorum Belediye Meclisi’nin ocak ayı olağan toplantısında CHP grubu, Sosyal Destek Kartı için belirlenen kullanılabilir limitin 170 liradan 500 liraya çıkarılmasını talep etti. Ancak CHP grubunun önergesinin gündeme alınması AKP ve MHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.

CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz ve meclis üyesi Nazik Bulut önerinin gündeme bile alınmadan reddedilmesini eleştirerek, “170 lira ile bir marketten ne alınabilir?” diye sordu. Bulut, “Hepiniz market alışverişi yapıyorsunuz mutlaka. Soruyorum her birinize 170 TL’ye ne alabiliyorsunuz? 170 TL ile iki ürünü aynı sepete koyma şansınız bile yok. Yağ alırsan çay alamıyorsun, un alırsan şeker alamıyorsun” ifadelerini kullandı.

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