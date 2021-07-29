Akseki'deki orman yangınından üzücü haber

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken, Akseki ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Akseki'de dumandan etkilenen 82 yaşında bir vatandaş vefat etti.

Manavgat'ın farklı noktalarında dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangınına gece boyunca karadan müdahale devam etti. Akseki ilçesinde de gece yarısı başlayıp, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manavgat ilçesine sıçrayan orman yangınına da müdahale ediliyor.

Her iki yangına sabah saatlerinden itibaren havadan da müdahale başladı.

Yangın nedeniyle Akseki'nin Kepezbeleni, Karaöz mahalleleri ile Manavgat ilçesine bağlı Karavca, Güzelyalı, Saraçlı, Çeltikçi ve Ulukapı Mahalleri'ndeki bazı evler boşaltıldı.

Mahallelerde evler, ahırlar yandı. Vatandaşlar bir yandan evlerine ulaşan yangını bahçe hortumlarıyla söndürmeye çalışırken, bir yandan da hayvanlarını bölgeden uzaklaştırıyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sabah saatlerinde helikopter ile bölgede inceleme yaptı.

Bir kişi vefat etti, mahalledeki evlerin yüzde 80'i yandı

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, yangının saat 00.30 sıralarında başladığını, 15 dakika içinde müdahale edildiğini söyledi.

Yangının kısa sürede Kepezbeleni Mahallesi'ni sardığını aktaran Hülür, "Yangın nedeniyle Kepezbeleni yolu kapandı, 13 kişi mahallede mahsur kaldı. İtfaiye, Jandarma ekiplerimizin müdahalesiyle 12 kişi kurtarıldı. Dumandan etkilenen 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel maalesef yaşamını yitirdi. Mahalledeki evlerin yüzde 80'i de yanmış durumda." dedi.

Hülür, havadan ve karadan müdahale edilen yangının mahalle içinde, kontrol altına alındığını, ancak çevrede ise devam ettiğini kaydetti.

Adana Aladağ'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Aladağ ilçesinde Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran yangın nedeniyle bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.

Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Öte yandan, Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan ilçesindeki yangın bölgesinde incelemesinin ardından Aladağ ilçesi Boztahta Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını takip etti.

Boztahta Mahallesi'nde yangında mahsur kalan 10 kişinin kurtarılma çalışmalarını da takip eden Elban, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Adana'mızın birçok yerinde maalesef yangın var. Allah’a şükür herhangi bir can kaybı ya da yaralanma hadisesi söz konusu değil. Ekiplerimiz yangın bölgelerinde canhıraş bir çaba içerisindeler. Temennimiz en kısa sürede yangının kontrol altına alınması. Hemşerilerimizin güvenlik, barınma, iaşe gibi konularda hiçbir sıkıntısı olmayacak, vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve yangının bir an evvel kontrol altına alınabilmesi için her türlü tedbiri alıyoruz."

Mersin'deki iki ilçede çıkan orman yangınlarına müdahale ediliyor

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerin arasında yer alan Pembecik Mahallesi'ndeki kızılçam ormanında dün çıkan yangını söndürmek için bölgeye gönderilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilen bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmaya başladı.

Ekiplerin müdahalesi sürerken alevler, Yenikaş Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerini ve seraları tehdit etmeye başladı.

Bazı evlere sıçrayan yangın nedeniyle mahalle tedbiren boşaltılıyor. Bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su dolu kovalarla evlerindeki yangına müdahale ederek ekiplere yardımcı oluyor.

Mahalle sakinlerinden Halim Yavaş, sabah saat 05.00 sıralarında kuvvetli rüzgarın etkisiyle yangının mahallelerine yaklaştığını anlattı.

Yarım saat içerisinde mahalledeki tüm vatandaşları tahliye etmeye çalıştıklarını aktaran Yavaş, "Yaşadıklarımız tarif edilemez, korku var, can var, mülk var. Biz burada kıt kanaat geçinen insanız. Kendi çabalarımızda çiftçilik yapan insanlarız. Çok zor yani, anlatmak mümkün değil." dedi.

Bozyazı'da da yangına müdahale sürüyor

Dün, Bozyazı ilçesinde, muz seralarının da bulunduğu Kötekler Mahallesi'nde çıkan orman yangınına da müdahale ediliyor.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinde dün orman yangını çıkmış, yangın nedeniyle bölgedeki bazı evler tedbiren boşaltılmıştı.