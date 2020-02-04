Akşener: Şimdi sana ve hükümetine düşen görev açık ve nettir

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Suriye rejim güçlerinin İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarına ilişkin, "Gök kubbeyi Mehmedimizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın. Türk milletinin ve Türk devletinin gücünü gösterin." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda, Suriye ordusunun Rusya ile el ele vererek İdlib'deki gözlem noktalarına saldırılarda bulunduğunu söyledi.

Saldırıyı "Orta Doğu'da oynanan çirkin bir satrancın yeni hamleleri" olarak değerlendiren Akşener, "Türk yurdu, dahili ve harici bedhahların tüm gayretlerine rağmen ayakta kalmaya devam edecek. Şehitlerimiz var. Ordumuz teyakkuzda. Cenazelerimizi kaldıracağız. Mehmedimize moral vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya 200 milyon liralık askeri yardım yapacağının açıklandığını anımsatan Akşener, şöyle konuştu:

"Aynı günün gecesi, Ukrayna'yla Kırım'ın işgali nedeniyle sorunlu olan Rusya'nın kontrolündeki Suriye ordusu, Türk askerini hedef alıyor. Üstelik Rusya, pişkinlik edip 'Türkiye bize çalışmalarıyla ilgili bilgi vermedi' diyor. Sayın Erdoğan da bu acı tabloya rağmen seyahatini iptal etmeyip Ukrayna'ya gidiyor. Gelişmelerden memnun musun Sayın Erdoğan? 'Dostum' siyasetinle bizi soktuğun bataklıktan memnun musun? Dış politikada aklı bırakıp egonla iş götürünce olanlardan memnun musun? Sen Türk devletini yönetiyorsun. Akıllı olmak, gelişmeleri doğru okumak ve dış politikamızı devlet ciddiyetiyle yürütmek zorundasın. Ama her şeyden önce duyguların yerine milletimizin çıkarlarını öne koymak zorundasın.

Şimdi sana ve hükümetine düşen görev açık ve nettir. Gök kubbeyi Mehmedimizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın. Devlet aklı ile ve bir kez olsun iç politika hesapları yapmadan hareket edip Türk milletinin ve Türk devletinin gücünü gösterin. 'O ne der, bu ne yapar?' demeyin. İçeride aslan, dışarıda kedi olmaktan artık vazgeçin. Bir an önce ve tereddütsüz gerekeni yapın."

Deprem vergisi tartışması

Akşener, Elazığ depremine de değinerek, Türk milletinin hür türlü acı ve sıkıntılara karşı vakur duruşunu bozmadığını, ülkesine ve devletine olan inancında zerre kadar taviz vermediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, deprem vergileri konusunda, "Harcanması gereken yere harcadık. Bundan sonra da bu tür şeylerin hesabını vermeye zamanımız yok" dediğini ifade eden Akşener, şu değerlendirmede bulundu:

"Sözüm ona gereken yere harcamışlar. Gereken yerin neresi olduğu belli değil. Ama belli ki Elazığ'a harcamaya gerek duymamışlar. Elazığ'da şu ana kadar incelenen 14 bin binadan bin 800'ü için yıkım kararı çıktı. 78 bin bina incelenecek. Kim bilir, yıkılacak bina sayısı kaça çıkacak? Allah aşkına, bu kadar mı emanet yaşıyoruz? 10 bin binanın yıkılma ihtimali olan bir kentteki çaresizliği düşünün. Ülkeyi ve o kenti yönetenlerin sorumsuzluğunu düşünün. Sonra da benim kardeşim 'Deprem için toplanan paraları ne yaptınız?' diye sorunca, gördüğü muameleyi düşünün."

"Kızılay naylon bağış kurumuna dönüşmüş"

Kızılaya yapılan bağış ve yardımlara ilişkin tartışmaları hatırlatan Akşener, "150 yıllık tarihi olan Kızılayın, yandaşlara kaynak aktarmak için kullanılan bir naylon bağış kurumuna dönüştüğünü" ileri sürdü.

Akşener, geçen hafta İzmir ve ilçelerini gezdiğini anımsatarak, gözlemlerini anlattı. Halkın sorunlarını dinlediklerini belirten Akşener, vatandaşların, işsizlik, yoksulluk, adaletsizlik ve geçim sıkıntısıyla mücadele ettiğini savundu.

"İşsizlikte son 10 yıl Cumhuriyet tarihin en kötü 10 yılı"

Türkiye'de işsizliğin tüm yönleriyle ağır ve yakıcı bir sorun haline dönüştüğünü belirten Akşener, işsizlikte son 10 yılın, Cumhuriyet tarihinin en kötü 10 yılı olduğunu iddia etti.

Parti olarak ülkenin gerçek gündemi üzerine kafa yorarak çözüm üretmeye çalıştıklarını ifade eden Akşener, Türk ekonomisinin ayakta durabilmesi için gerekli büyüme oranının, yıllık en az yüzde 5, Türkiye'yi refaha götürecek büyüme oranının ise en az yüzde 7 olması gerektiğini kaydetti.

Akşener, Türkiye'nin sahip olduğu birikimin yüzde 7 civarındaki sürdürülebilir ve kaliteli büyümeye müsait olduğunu, bu hedefe ulaşmak için de tüm politikalarının merkezine kalkınmanın konulması gerektiğini belirtti.

Akşener, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildiğinden beri Türk milletinin iki yakasının bir araya gelmediğini, vakit kaybetmeden iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçilmesi gerektiğini, aksi takdirde Türkiye'nin labirentte çıkma ihtimalinin olmadığını" ileri sürdü.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk'ün, Akşener'e Türk bayrağı hediye ettiği grup toplantısı, basına kapalı devam etti.