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24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor

23 Eylül 2020, Çarşamba 19:45
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 112 bin 102 Kovid-19 testi yapıldı, 1767 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 72 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti, 1027 kişi ise iyileşti.

Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 270 bin 723'e çıktı.

Toplam test sayısı 9 milyon 608 bin 370, vaka sayısı 308 bin 69, vefat sayısı 7 bin 711 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 29 bin 635, ağır hasta sayısı 1561, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,7 oldu.

"Tedbirlere birlikte uyalım" 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, ağır hasta sayısının bugün 1561'e yükseldiğini bildirdi.

Bakan Koca, "Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bugün tespit edilen 1767 yeni hastamız var. Sağlık sistemimizin sürdürülebilir ve sağlık çalışanlarımızın hizmet verebilir kalmaları için tedbirleri birlikte uygulayalım." ifadesini kullandı.

AA

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