Ali Said Çalışkan dualarla…

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Ali Said Çalışkan ebedî âleme uğurlandı.

Ali Said Çalışkan, Emirdağlı Çalışkanlar hanedanından merhum Osman Çalışkan’ın torunu, İhsan Çalışkan’ın oğluydu. Eğitimci kimliği ile bilinen merhum Çalışkan diğer aile fertleri gibi, hayatının sonuna kadar iman Kur’ân hizmetiyle meşgul oldu. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği rahatsızlık neticesi dünya vazifesini tamamlayan Çalşkan, Mahmut Sami Ramazanoğlu Camiinde kılınan cenaze namazının ardından aslî vatanına tevdi edildi. Çalışkan, Eskişehir, Odunpazarı mezarlığına, dedesi ve annesinin yanına defnedildi.

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