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5 EKİM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Aliyev: Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır

05 Ekim 2020, Pazartesi 16:36
Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev, Ermenistan'la yaşanan çatışmayla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Aliyev, "Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev TRT Haber’e özel açıklamalar yaptı. Aliev'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

- Azerbaycan ordusu ilerliyor. Birçok yer işgalden kurtarıldı. 

- İşgal altında olan bölgeler bize verilirse barış sağlanır. 

- Ateşkes için bize uluslararası garantiler verilmeli. 

- Ermenistan'ın ne zaman çekileceğine dair bize tarih verilmeli. 

- Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan halkından özür dilemeli. 

- 30 yıldır bekliyoruz, verilen sözler tutulmuyor.

- Ermenistan meseleyi küresel bir sorun haline getirmek istiyor. 

- Dağlık Karabağ ve diğer işgal edilmiş topraklar Azerbaycan'a ait.

- Biz bu savaşın sebebi değiliz, topraklarımızı savunuyoruz. 

- Bizim Ermenistan topraklarında gözümüz yok.

- Biz sivillere karşı değil Ermenistan ordusuna karşı savaşıyoruz. 

- Ermenistan saldırmamız için bizi provoke ediyor. 

- Biz hep müzakere masasında olumlu tavır sergiledik.

- Türkiye güçlü bir devlettir, Türkiye bu işlerde faal olmalıdır. Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Türkiye'nin net tavrı çok önemli. Türkiye sonuna kadar biz Azerbaycan'ın yanındayız dedi. Bu Birçok başka aktörlere de uyarı oldu. Barış sürecinde Türkiye mutlaka olmalıdır. 

- Fransa olmayan şeyleri üstümüze attı. Bizden özür dilemeli. Dağlık Karabağ bizim toprağımızdır. Bir devlet öz topraklarını fethedebilir mi? Bu topraklarda kanunsuz olarak Ermeniler bizim bütün abidelerimizi yıktılar. Bunu görmüyorlar mı? Bu tarz yaklaşımlar kabul edilmez. Biz buna sessiz kalamayız. 

- Türkiye ile bizim kardeşliğimiz ebedidir. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler dünya ülkeleri için örnek olmalıdır. Biz muasır Türkiye-Azerbaycan birliğini yarattık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesaretli açıklamaları ülkelere uyarı oldu. 

- Rusya ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler yüksek seviyededir. Rusya mesuliyetli ve büyük ülke gibi tavır gösteriyor. Rusya'dan olumlu mesajlar geliyor. Herhangi bir tarafı tutma söz konusu değil. Ermenistan buna çok umut ediyordu. Ermenistan bizim doğrudan kendilerine saldırmamızı istiyor. Ermenistan bölgedeki stratejik noktaları hedef aldı. Ermenistan içinde ciddi rahatsızlık var. 

- Ermeni lobisi Azerbaycan'a karşı daima harekette. Bize saldırıyorlar, iftiralar uyduruyorlar. Bu çatışma döneminde Ermeni lobisi yeni kara propaganda  çabalarını yürütüyor. Macron iki kez aradı. İddialarla ilgili delil istedim veremedi. 

- Bizde Karabağ'daki PKK'lı teröristlerle ilgili istihbarat var. 

- Bize çamur attılar, yanlış olduğunu gördüler ama özür dilemediler.

- SİHA'lar bize büyük imkan sağladı, kayıpları önledi. 

Etiketler: Aliyev, barış süreci, Türkiye
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