Gaziantep'de bir camide itikafta bulunmak isteyen Furkan Vakfı üyelerine yönelik polis müdahalesi sonrası gözaltına alınan Alparslan Kuytul serbest bırakıldı.

Adana'da 4 Mayıs günü gözaltına alınan Alparslan Kuytul, ifadesinin alınması üzerine Adana Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Kuytul ve beraberindekiler ‘adli kontrol şartı’ ile serbest bırakıldı. Gözaltına alındıktan itibaren emniyet önünde bekleyen yüzlerce Furkan Vakfı üyeleri, serbest bırakılan Alparslan Kuytul'u adliye önünde karşıladı. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Gaziantep'teki camide yaşanan olayın 'örgütlü bir provokasyon girişimi' olarak nitelemiş, "orada bulunmaması gereken bir personel açığa alınmıştır" açıklamasını yapmıştı. Euronews Türkçe

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