Altaylı: AKP’liler de yapılanlardan rahatsız

AKP içinde değer verdiği isimlerden birinin kendisini aradığını söyleyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, “Vicdansızlığa karşı çıktık biz. Ama bugün bakıyorum eleştirdiğimiz ne var ise aynısını, hatta beterini yapıyoruz. Ben bizim cenahın Ekrem İmamoğlu ile ilgili yaptıklarından rahatsızım” dediğini aktardı.

Fatih Altaylı, Habertürk’te “Vicdan” başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle: “AK Parti içinden değer verdiğim isimlerden biri aradı sabahın erken saatlerinde. Gece Habertürk’teki Ekrem İmamoğlu’nun konuk olduğu programı izlemiş. “Fatihciğim bu partiye ne kadar bağlı olduğumu, uzun yıllardır tanıdığım Reis’e asla kötülük gelsin istemeyeceğimi bilirsin” diye girdi söze. “Bak sevgili dostum, biz bu partiyi kurarken ve bu parti için gecemizi gündüzümüze katıp çalışırken, tek bir şeyimiz var. Vicdanımız. Vicdansızlığa karşı çıktık biz. Ama bugün bakıyorum eleştirdiğimiz ne var ise aynısını, hatta beterini yapıyoruz.”

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