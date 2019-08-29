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Altun’dan Basın Kartı açıklaması

29 Ağustos 2019, Perşembe 18:00
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Basın Kartı Yönetmeliği ve Komisyonu hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklama bekliyoruz

Açıklamalarında 671 başvurunun tamamının onaylandığını ve basılan kartların sahiplerine ulaştırıldığını ifade eden Altun’dan “Evrensel ve Yeni Asya gibi gazetelerde çalışanların basın kartı başvurularının Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yaklaşık iki yıldır hiçbir gerekçe gösterilmeden neden bekletildiği” konusunda herhangi bir cevap gelmedi.

Öte yandan Altun, Basın Kartı Komisyonu’nun gündemine getirilmeyen başvurular hakkında da bir açıklamada bulunmadı.

Altun, “Yeni basın kartlarının tasarım ve basım süreçlerinin hazırlıkları tamamlamış, medya mensuplarından yenileme başvuruları alınmış ve işlemlere başlanmıştır. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin basın mensubunun kartları kendilerine teslim edilmiştir” diye konuştu. 

‘Tarihe göre veriliyor’

Komisyonun bir sonraki toplantısının Eylül ayı içinde gerçekleştirilmesinin planladığını vurgulayan Altun, yeni basın kartlarına ilişkin iddialara cevap vererek, şöyle devam etti;

“Başkanlığımız bünyesindeki Basın Kartı Birimi, yenileme, kayıp, yıpranma, mesleğe geri dönme ya da kart bilgilerinde değişiklik gibi farklı kategorilerdeki diğer başvuruların değerlendirmelerinin de yakın bir zamanda tamamlanması için gayretli bir çalışma içerisindedir...Yeni Basın Kartı Yönetmeliği, ilk günlerden itibaren statükocu yorumlara maruz kalmıştır. Bununla birlikte “bazı basın mensuplarının basın kartlarının bilinçli olarak bekletildiğini, amacın da gazetecileri yıpratmak olduğunu iddia etmek, bilgi kirliliğinden beslenen çevreler dışında kimseye fayda getirmeyecek bir karalama operasyonunun ürünüdür. İlk basın kartı, sürekli basın kartı ya da çeşitli sebeplerle yenileme başvurularının tarih sıralamasına göre değerlendirildiği göz önünde bulundurulduğunda bu yorumların art niyetli olduğu açıktır.”

Etiketler: basın kartı, fahrettin altun
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