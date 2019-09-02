Ankara Barosu: Açılışı olması gereken yerde yaptık

Adli Yıl Açılış Töreni'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılmasını protesto eden barolardan Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, beraberindeki baro yöneticileri ve avukatlarla Ankara Adalet Sarayı önünde basın toplantısı yaptı.

Sağkan, Külliye'deki törene neden katılmadıklarını "Yürütmenin tahakkümü altında, yürütmenin baskısı altında, yürütmenin çatısı altında yapılacak olan bir adli yıl açılışının yargı bağımsızlığına tarifi mümkün olmayacak derecede zarar vereceği inancındayız. Bu sebeple, bu sorumluluğumuzu yerine getirerek adli yıl açılışını olması gereken yerde, Adalet Sarayında gerçekleştirdik." dedi.

Sağkan, adil yargılanma hakkının, ifade hürriyetinin, insan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkının tesis edildiği bir ülkede hukuki güvenliğin herkes için sağlandığı bir sistemin inşası için çalışacaklarını dile getirdi.

Sağkan, "bağımsız bir savunmanın tarihin her döneminde baskı ve tahakkümün, hukuksuzluğun panzehiri olduğunu" belirtti.