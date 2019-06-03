"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Anket şirketlerinden İstanbul tahminleri

03 Haziran 2019, Pazartesi
YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal ederek 23 Haziran’da yeniden sandığa gidileceğini açıklamasının ardından anket şirketleri ilk sonuçlarını paylaştı.

Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali ve yenilenmesi kararı sonrası gözler İstanbul’a döndü. Sputnik’in haberine göre 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul seçimi öncesi araştırma yapan 4 anket firması ellerindeki anket sonuçlarını yayınladı. Dört araştırma şirketinin İstanbul anket sonuçları şöyle:

KONSENSUS

Konsensüs araştırma şirketinin yaptığı ilk ankete göre Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım’ın yüzde 2,1 farkla önünde. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, 21-22 Nisan tarihlerinde 1040 kişiyle yapılan anket verilerine göre seçmenlerin yüzde 50,2’sinin Ekrem İmamoğlu’na, 48,1’inin Binali Yıldırım’a ve 1,7’sinin diğer partilere oy vereceğini söyledi. Bu sonuçlara göre yeniden sayım sonrası Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım arasında açıklanan 13 bin 700 oy farkının, 23 Haziran’da seçimler yenilendiğinde yaklaşık 180 binin üzerine çıktığı görülüyor. Sarı, 39 yaşa kadarki seçmen kitlesinin 23 Haziran’da alınacak sonuçlarda belirleyici olacağının altını çizerek “DSP, Saadet, bağımsız adaylar, TKP ve diğer partilere oy veren 2,7’lik kesimin yüzde 1’inin de Ekrem İmamoğlu’na kaydığını görüyoruz. Binali Yıldırım’a oy verenlerin pek fikrinin değişmediği sonucu var. Yıldırım’ın oy oranı yüzde 48,1 ile 48,3 arasında değişiyor” diye konuştu.

MAK DANIŞMANLIK

MAK Danışmanlık Araştırma Şirketi’nin 11 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği ankete göre 23 Haziran’da CHP adayı Ekrem İmamoğlu, AKP adayı Binali Yıldırım’ın 2 puan önünde. 15 ve 20 Mayıs arasında yapılan anketin sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu yüzde 50,3, Binali Yıldırım yüzde 48,2 ve Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar yüzde 0,75 oy alacağı öngörülüyor.

OPTİMAR ARAŞTIRMA

Optimar Araştırma şirketi, 23 Haziran’da yapılacak seçimlerle ilgili yaptığı son ankette CHP adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 52 ile Binali Yıldırım’ın dört puan önünde olduğunu ortaya koydu. Şirketin yönetim kurulu başkanı Hilmi Daşdemir, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) gerekçeli kararının açıklanmasından sonra yapılan yeni araştırmanın da önümüzdeki günlerde sonuçlanacağını belirtti.

PİAR ARAŞTIRMA

İstanbul’da 23 Haziran günü yenilenecek seçimle ilgili Piar araştırma şirketi tarafından yapılan bir değerlendirmede, “kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğu” yorumu yapıldı. Seçimlerin her iki taraf için de riskler barındırmakla birlikte her iki adayın da kazanma ihtimali bulunduğu belirtilen Piar açıklamasında, “Ancak kitle psikolojisinin Ekrem İmamoğlu lehine olduğunu söylemekte fayda görüyoruz” denildi.

Etiketler: seçim, anket
Okunma Sayısı: 428
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    14 sivilin öldüğü saldırının ardından Azez'de son durum?

    Düşünce hürriyeti esas muhalife lâzım

    Bayram sofrası zamlara yenik düştü

    İçinde 7 bin zehir var

    Havamız kirlendi

    Meryem Tortuk’u rahmetle anıyoruz

    Problemler kavga ile çözülmez

    Anket şirketlerinden İstanbul tahminleri

    Türkiye, Özbekistan karşısında da moral depoladı

    İran'dan ABD'ye müzakere cevabı

    'Gemilerimizde her türlü füzeyi bulundurma hakkımız var'

    Yahudiler polis eşliğinde Mescid-i Aksa'ya girdi

    'Gıda fiyatları geçen bayrama göre yüzde 40 arttı'

    Yenilenen seçimlerde son durum

    'Körfezde atılacak ilk kurşun, petrolü 100 doların üstüne fırlatır'

    Twitter Çin'de engellediği hesaplar için özür diledi

    Cezayir'de seçimler iptal edildi

    ABD: İran ile görüşmeye hazırız

    Hamas'tan İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Anket şirketlerinden İstanbul tahminleri
    M. Said ZEKİ

    Hapishane Nükteleri - 4: Cezaevinde buruk bayramlar
    Genel

    İçinde 7 bin zehir var
    Ali FERŞADOĞLU

    Bu nasıl kardeşlik?
    Faruk ÇAKIR

    “Tarihi karar” uygulansın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yakın tarihten iki siyasî hareket: İttihat-Terakki ve Terakkiperver
    Feyzullah ERGÜN

    Kanser bataklığı - 2
    Süleyman KÖSMENE

    Şehr-i Ramazan’a veda
    Yeni Asya'dan Size

    Bayramı karşılarken

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.