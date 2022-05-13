Antalya'da gübre fabrikasında gaz sızıntısı: 2 kişi öldü

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde gübre üretilen bir fabrikada "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısından etkilenen 2 kişi vefat etti.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinde gübre üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle "sıvı fosforik asit" olarak nitelendirilen gaz sızıntısı meydana geldi. Çalışanların rahatsızlanması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Gazdan etkilenenler dışarıya çıkarıldı, sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin maske ve özel kıyafetlerle girdikleri fabrika boşaltıldı. Gazdan etkilenen bazı işçiler yakındaki fabrikaların bahçesine taşındı ve işçilere burada müdahale ediliyor.

Fabrikanın etrafında güvenlik önlemi alındı, cadde trafiğe kapatıldı.

İlk belirlemelere göre, işçilerden Ferhat Ertuğrul (36) ile Emrah Yiğit (44) vefat etti, 3 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

Olay yerinde incelemede bulunan İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük, gaz sızıntısı nedeniyle fabrikada zehirlenme vakası yaşandığını belirtti.

Sağlık ekiplerince gazdan etkilenen işçilere ihbar gelir gelmez müdahale edildiğini dile getiren Başıbüyük, 2 kişinin vefat ettiğini, bazı işçilerin ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Fabrikada zararlı maddelerden arındırma işlemi ekipler tarafından devam ediyor.