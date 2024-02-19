Arama çalışmaları sürüyor

Marmara Denizi’nde, İmralı Adası’nın güneybatısında su alarak batan ve bir kişinin cansız bedenine ulaşılan “Batuhan A” adlı kargo gemisindeki diğer 5 denizci için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Bursa’nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmaların 5 gününde de çok sayıda personel sahada görev yapıyor. AA

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