Arınç, kaybedilen iller arasında İstanbul’u da saydı

Bülent Arınç, Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kitap fuarında “Türkiye Siyasetindeki Anlar” konulu bir konferans verdi.

Arınç, Ankara ile birlikte İstanbul’u da AK Parti’nin kaybettiği şehirler arasında saydı. “İki şehrin kaybedilmesini AK Parti açısından başarı olarak göremeyiz” dedi. Ancak Arınç’a göre toplamda aldığı oy açısından AKP başarılı. Eski TBMM Başkanı Böylesine kıyasıya ittifaklar içerisinde geçen bir seçimde yüzde 45’e yakın bir oyla çıkmış olmak AK Parti açısından başarıdır” dedi. Arınç CHP’nin de seçimde başarılı olduğunu söyledi; “CHP kendi açısından başarılı görülebilir, en azından iki büyükşehirde önde görünüyor, henüz İstanbul sonuçlanmış değil. İzmir’i alacağını zaten herkes kabul ediyordu. Bunun yanında da hiç umulmadık illerin belediyelerini aldı.”

“Sonuca saygı gösterelim”

İstanbul’un bazı ilçelerinde olağanüstü itiraz yöntemine gidileceğini hatırlatan Arınç, “İstanbul’daki seçimlerde de en son aldığım haber, Maltepe ve Büyükçekmece Belediyeleri için sayımlar bitti ama olağanüstü itiraz yöntemine gidilecek. Büyükşehir için de zannediyorum öyle bir itiraz yolu var” dedi. Independent Türkçe’nin haberine göre Arınç şunları söyledi; “Kanunda bir imkânlar varken buna göre karar vermek Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) işidir. Biraz daha sabırla bekleyelim, çıkacak sonuca da saygı gösterelim. Kazanan insanları da tebrik edelim. Ankara göreve başladı, hiçbir olağanüstülük olmadı. İstanbul’da da çıkacak sonuç, İster Binali Yıldırım açısından olsun isterse Ekrem İmamoğlu açısından olsun elbette halkımızın takdiridir. Bunlara da saygı göstereceğiz. Büyükşehirleri 5 yıl bu arkadaşlarımız yönetecekler.”