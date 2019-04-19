Artık normalleşme zamanı

İMAMOĞLU’NUN MAZBATASINI ALMASINDAN SONRA LİDERLER YAPTIKLARI AÇIKLAMALARDA ORTAK MESAJ VERDİ

Kızgın demirin soğutulma dönemi

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, “Seçim tar-tışmalarını geride bırakarak, asıl gündemi-mize odaklanmamız şarttır. Dönem, kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaş-ma, birlik ve beraberliğimizi yeniden per-çinleme dönemidir” diye konuştu.

Ülke asıl gündemine dönmeli

CHP Lideri Kılıçdaroğlu da, Türkiye'nin sür’atle seçim ortamından kendisini kurtarması gerektiğinin altını çizerek, ülkeyi yönetenlerin ekonomi ve dış politikada çok ciddî temel sorunlarını çözmeye yönelmesi gerektiğini dile getirdi.

Fırsat iyi şekilde değerlendirilmeli

11. CUMHURBAŞKANI Abdullah Gül ise, Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ederek, “Hayırlı uğurlu olsun. Artık normalleşmenin zama-nıdır. İktidarın önünde 4-4,5 yıllık kesinti-siz bir zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor” dedi.

***

Normalleşme zamanı

Seçimlerin ardından Türkiye’nin sorunlarına dikkat çeken liderler normalleşme çağrısı yaptı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ‘Artık normalleşmenin zamanıdır’ dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun 17 gün sonra mazbatasını almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ocak Medya’dan Veysi Dündar’ın sorularını cevaplayan Abdullah Gül, “Hayırlı uğurlu olsun. Artık normalleşmenin zamanıdır, vaktidir. İktidarın önünde 4- 4,5 yıllık kesintisiz bir zaman var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeleri gerekiyor” ifadelerini kullandı. AKP ile nasıl ayrı düştüğünü de anlatan Abdullah Gül, “Ak Parti’nin vizyon belgesini yazdım ve hala ona uyuyorum…O belge ne diyorsa ben o rotadayım… Ak Parti’nin kurucu ilkelerinden yolunu çeviren ben miyim? Elimdeki 30 km öteyi gösteren dürbün ile baktığımda gördüğüm engeli, engebeyi işaret ettiğim için suçlanmam haksızlık değilse nedir?” diye konuştu.

Ölçülü konuşmalıyız

Kendisiyle alâkalı eleştirilere de cevap veren Gül, “Benim Cumhurbaşkanlığım sırasında iade edilen kanunların çetelesi tutulmamıştır. Ama bugünü anlamanın arka planı işte geçmişte uyarılarıma da yol açan, konulara farklı yaklaşımlardır. Kanun hazırlıklarını yakından takip ettim, yanlış bulduklarımın TBMM’ye sunulmadan önce değişmelerini sağladım” ifadelerini kullandı. Gül, konuşmadığı yönündeki eleştirileri ise şöyle cevapladı; “Artık o konumda olmasam bile bir Cumhurbaşkanı olarak söylediğimiz her söz döviz kurlarına, dolayısıyla ekonomiye etki ediyor. Buna hakkımız yok. Ben Cumhurbaşkanı görevim bittiğinde günlük siyasî tartışmaların uzağında olacağımı söylemiştim. Ölçülü konuşmak zorundayız. Gerekli gördüğüm yerlerde -KHK olsun, Başkanlık olsun, vb- örnekleri çoktur, açıklamalarımı yapmışımdır. Ben bir parti başkanı olmadığım için her gün açıklama yapmam doğru olmaz.”

***

Cumhurbaşkanı: Dönem, birlik ve beraberliğimizi perçinleme dönemi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Yüksek Seçim Kurulu, noktayı koyduğu zaman bizim için de mesele bitmiştir. Ondan sonra yola devam” dedi.

Erdoğan, Memur-Sen Konfederasyonu Uluslararası “İşin Geleceği Tehditler ve Fırsatlar” Konferansı ile Genel Merkez Hizmet Binası açılışına katıldı. Seçim maratonunu başarıyla tamamladıklarını belirten Erdoğan, “Demokratik bir hukuk devleti olan Türkiye’de 31 Mart seçimleri demokrasi şöleni havasıyla gerçekleştirilmiştir. Elbette bir takım tartışmalar, görüş farklılıkları olmuştur. Ama bu durum demokrasimizin bir kez daha başarıyla işlediği gerçeğinin teslimine engel değildir” diye konuştu. İçinde bulunulan hassas dönemde siyasetçilerin sorumluluk duygusuyla hareket etmesinin önem arz ettiğine işaret eden Erdoğan, “İnşallah böyle bir döneme girdiğimize inanıyorum. Seçim tartışmalarını geride bırakarak ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır. Dönem, kızgın demiri soğutma, musafahalaşma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - aa

***

Yönetimde partizanlık değil, liyakat olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, JW Marriott Otel’de haber kanallarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi, yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Kılıçdaroğlu, eşit olmayan koşullarda bir seçim gerçekleştiğini söyledi. Halkın sağduyusuna güvenerek yola çıktıklarını belirten Kılıçdaroğlu, demokratik standartları yükseltmek, Türkiye’ye huzuru getirmek için bir mücadeleye girdiklerini dile getirdi. Demokratik standartları yükselten bu yerel seçim sürecinde İYİ Parti’nin de Saadet Partisi’nin de değerli katkıları olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu; “Asıl görevimiz bundan sonra başlıyor. Belediye başkanlarımız artık seçildikleri beldede herkesin belediye başkanlarıdır. Bir partinin değil, artık o kentin belediye başkanlarıdır. İkincisi, bizim belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını millete vereceklerdir. Bugüne kadar belki rastlanmayan, belki çok rahat dillendirilmeyen bir taahhütten söz ediyorum. Türkiye, yerel yönetimlerde farklı bir sürece evrilmek zorundadır, daha hakkaniyetli bir sürece evrilmek zorundadır. Belediye yönetimlerinde partizanlığı değil, liyakati esas alacaklardır. Yani işi ehline teslim edeceklerdir.

Demokrasi ayıbından kurtuluruz

Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) ihraç edilen belediye başkanlarıyla ilgili kararına işaret etti. Kılıçdaroğlu, (YSK’nın KHK kararıyla ilgili) “KHK’yla görevlerinden atılanların, seçimde elde ettikleri başarı sonrası, bunların başarılarının teslim edilmemesidir. YSK’ye itiraz yapıldı. Buradan YSK’nın değerli üyelerine seslenmek isterim. Bunların seçime girmelerine siz izin verdiniz. Bunlar savcılıklardan ‘iyi hal kağıdı’ aldı. Bunlar il ve ilçe seçim kurulları ve YSK tarafından kabul edildi. Bunlar ilan edildi. Bir kısmı seçimi kazandı, bir kısmı kazanamadı. Seçimi kazananlara sizin mazbatalarını teslim etmeniz gerekir. Aksi halde büyük bir demokrasi ayıbına imza atmış oluruz. Mazbatalar verilirse Türkiye bir demokrasi ayıbından kurtulmuş olacaktır.”