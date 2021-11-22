Gazeteci Fikret Bila, Halk TV’de kaleme aldığı yazıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile olan görüşmesini aktardı.

“CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu helâllik çağrısıyla siyasette yeni bir sayfa açtı” diyen Bila, şunları belirtti: “Helâllik çağrısı Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği günden bu yana birçok yönüyle tartışılıyor. Çağrıyı tarihi bir adım olarak görenler olduğu gibi, iktidarın hukuk dışı uygulamalarıyla, ölümlerle, katliâmlarla, insan hakları ihlâlleriyle, işkencelerle sonuçlanmış ağır travmalara yol açan devletle hesaplaşmadan, helalleşme olmayacağını savunanlar da oldu.” Kılıçdaroğlu, Bila’ya Türkiye’de toplumun kucaklaşmasını, barışmasını istediğini vurgulayarak, “Toplumda hangi kesimin yarası, travması, sorunu varsa bunların sarılmasını, çözülmesini istiyorum. Çocuklarımızın, gelecek kuşakların bizleri, toplumu barıştıran insanlar olarak anmalarını istiyorum. Artık toplum kucaklaşmalı ve geleceğini kurmaya bakmalıdır” dedi. Haber Merkezi

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