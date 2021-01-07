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8 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

'Aşı iki doz olarak uygulanacaktır'

07 Ocak 2021, Perşembe 22:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021'in ilk Bilim Kurulu toplantısında aşı planlamasını ele alındığını belirterek, "Planlarımız hazır. Aşılama için var gücümüzü kullanacağımızdan emin olunuz." ifadelerini kullandı.

Koca, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla 50 milyon doz inaktif aşı için kesin anlaşma yapmış ve 3 milyon dozluk ilk bölümü depolarımıza teslim almış durumdayız. mRNA temelli aşı için de bugün yine bir görüşme yaptık. 4,5 milyon doz garanti ve 30 milyon doza kadar anlaşmamız imzalandı."

Teslim alınan aşılar için güvenlik testlerinin devam ettiğini belirten Koca, "Testler tamamlanır tamamlanmaz sonuçların uygun olması halinde Acil Kullanım Onayı verilecektir. Şu ana kadar 10 binin üzerinde gönüllüye 17 bin 700 doz aşı uygulanmış ve sonuçları takip edilmeye devam edilmektedir."

Lojistik planlamasının, başta aile sağlığı merkezleri olmak üzere tüm hastaneleri de kapsayacak şekilde yapıldığını aktaran Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın aşıya ilişkin detaylı bilgilere ulaşabilecekleri web sayfamız önümüzdeki günlerde devreye girecektir. Vatandaşlarımız, kendilerine aşı tahsisi bilgisine e-Nabız, MHRS gibi mecralar üzerinden haberdar olabilecekler ve MHRS üzerinden randevu alarak hiçbir ücret ödemeksizin aşı yaptıracaklardır. Aşı iki doz olarak uygulanacaktır. İlk aşı uygulamasından 28 gün sonra ikinci doz aşılama için benzer şekilde randevu alınabilecektir. Faz I ve Faz II'de 60 yaş üstü kişilerde güvenlik çalışması yapıldığı ve yeni verilerin değerlendirmesiyle bu grupta da kullanılmasının önünde bir engel olmadığı anlaşılmıştır."

AA

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