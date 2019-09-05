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5 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Asıl hastalık ahireti bilmemek

05 Eylül 2019, Perşembe
Günahların ebedî hayatta daimî hastalık olacağını söyleyen Bediüzzaman, Hastalar Risalesi’nde şöyle diyor: “Eğer günahları düşünmüyorsan, yahut âhireti bilmiyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki, milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür; ondan feryad et.”

Hastalık, imanlı bir insanın ahiretini geride bırakmıyor, belki daha ziyade terakki ettiriyor. Çünkü hastalık, sabun gibi günahları siler, temizler. İmanlı insanın maddî hastalığını, manevî hastalıklardan kurtararak manevî bir hazine kazandırıyor. Bediüzzaman yazmış olduğu Hastalar Risalesi’nde yirmi beş devayla hastalara bir merhem, bir teselli, manevî bir reçete veriyor. 

Ey ahiretini düşünen hasta!

Maddî hastalığın, ahirette nasıl karşılık bulacağını Sekizinci Devada şöyle açıklıyor: “Ey âhiretini düşünen hasta! Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. Hastalıklar keffâretü’z-zünub olduğu hadis-i sahihle sabittir. Hem hadiste vardır ki, “Ermiş ağacı silkmekle nasıl meyveleri düşer; imanlı bir hastanın titremesi de öyle günahları silker.” 1 Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır; bu hayat-ı dünyeviyede dahi kalb, vicdan, ruh için mânevî hastalıklardır. Sen eğer sabredip şekvâ etmezsen, şu muvakkat bir hastalıkla daimî pek çok hastalıklardan kurtuluyorsun. Eğer günahları düşünmüyorsan, yahut âhireti bilmiyorsan veya Allah’ı tanımıyorsan, sende öyle dehşetli bir hastalık var ki, milyon defa sendeki bu küçük hastalıktan daha büyüktür; ondan feryad et. Çünkü, bütün dünyanın mevcudatıyla kalbin, ruhun ve nefsin alâkadardır. Mütemadiyen firak ve zeval ile o alâkalar kesilip, sende hadsiz yaralar açılır. Bahusus âhireti bilmediğin için, ölümü idam-ı ebedî tahayyül ettiğinden, adeta, güya yara bere içinde, dünya kadar hastalıklı bir vücudun var.”

Allah’ı tanımak şifa veriyor

Bediüzzaman, şifanın Allah’ı bilmekten geçtiğini söylüyor: “İşte en evvel, hadsiz yaralı ve hastalıklı bu büyük mânevî vücudun hadsiz hastalıklarına kat’î ilâç ve kat’î şifa verici bir tiryak olan iman ilâcını aramak ve itikadını düzeltmek gerektir ki, o ilâcı bulmakta en kısa yol, bu maddî hastalığın yırttığı gaflet perdesinin altında sana gösterdiği aczin ve zaafın penceresiyle, bir Kadîr-i Zülcelâlin kudretini ve rahmetini tanımaktır. Evet, Allah’ı tanımayanın, dünya dolusu belâ başında vardır. Allah’ı tanıyanın dünyası Nurla ve mânevî sürurla doludur; derecesine göre, iman kuvvetiyle hisseder. Bu imandan gelen mânevî sürur ve şifa ve lezzet altında, cüz’î maddî hastalıkların elemi erir, ezilir.”

HABER: KÜBRA ÖRNEK

kubraornek33@gmail.com

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