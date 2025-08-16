"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

Risale-i Nur eserleri Şam camilerinde okunacak

16 Ağustos 2025, Cumartesi 10:46
Suriye hükümeti, Büyük İslam Alimi ve Mütefekkiri Bediüzzaman Said Nursî’nin Çağımızın Kur'an tefsiri Risale-i Nur eserlerinin camilerde okunup istifade edilmesine resmî onay verdi. Şam’da başlayacak okuma halkaları için gerekli idarî düzenlemeler yapılıyor.

Suriyeli tanınmış âlim, şehit Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî: İslâm dünyası Bediüzzaman’ın metoduna muhtaç
İslam Aleminin Reçetesi: Hutbe-i Şamiye -1
Hutbe-i Şamiye ve İttihad-ı İslâm
İslâm âlemi Bediüzzaman’a kulak vermeli... Çözüm Hutbe-i Şamiye'de

Suriye hükümeti, Bediüzzaman Said Nursî’nin “Risale-i Nur” külliyatının camilerde okunmasına dair tarihî bir karar aldı.

Şam’da Hasan Aksut tarafından yapılan başvuru üzerine, Risale-i Nur eserleri incelendi ve Suriye Arap Cumhuriyet Vakıflar Müdürlüğünün benimsediği metoda uyumlu olduğu tespit edildi. Bu incelemenin ardından Suriye makamları, Risale-Nurları okumak için camilerde ders halkalarının düzenlenmesine resmî izin verdi.

Karar doğrultusunda, Risale-i Nur derslerinin ve hizmetlerinin camilerde rahatça yapılabilmesi için gereken idarî ve organizasyonel tedbirlerin alınacağı belirtildi. Böylece Risale-i Nur’un ilim, iman ve ahlâk temelli derslerinin camilerde halka ulaştırılmasının önü açılmış oldu.

Alınan karar, İslâm dünyasında önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, “Bu adım Suriye’nin hem manevî, hem de toplumsal direncine katkı sağlayacaktır” yorumları yapılıyor.


Suriyeli tanınmış âlim, şehit Prof. Dr. Said Ramazan el-Butî: İslâm dünyası Bediüzzaman’ın metoduna muhtaç -Suriye Diyanet İşleri eski Başkan Vekili İbrahim Nakşibendî: Risale-i Nur, İslâm dünyası için kurtuluş reçetesidir

İstanbul - Yeni Asya

Etiketler: risale-i nur, doğru islamiyet, tefekkür, bediüzzaman, said nursi, hutbe-i şamiye, buti, nakşibendi, suriye, ittihad-ı islam, ihtida
Okunma Sayısı: 216
