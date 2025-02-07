İslam Aleminin Reçetesi: Hutbe-i Şamiye -1

Caner Kutlu, Ahmet Dursun & XYZ Din - Bilim - Sanat #8

Yeni bölümde Bediüzzaman'ın İslam aleminde asırlardır süregelen problemlere bir reçete olarak bizlere bıraktığı Hutbe-i Şamiye adlı eseri hakkında konuştuk.

Yüz seneden uzun süre önce yazılmış olmasına rağmen Hutbe-i Şamiye bugün hala güncelliğini korumakta. Bu bağlamda biz de bu eserin özelliklerini, genel manada içeriğini ve Bediüzzaman'ın nasıl bir çözüm önerisi sunduğunu tartıştık.

Özellikle günümüzde İslam aleminde yaşanan sıkıntıların tekrarlanması neticesinde değerini bir kere daha idrak ettiğimiz Hutbe-i Şamiye'yi daha derinlemesine anlamaya çalışırken çok istifade ettik. Eski Risale-i Nur Enstitüsü sekreteri Ahmet Dursun da bu konudaki çalışmalarını bizimle paylaştı. Biz de sizin istifadenize sunuyoruz.

İyi seyirler.