'Asya'da insan hakları ihlalleri arttı'

Uluslararası Af Örgütü yayınladığı son raporunda Asya ülkelerinde insan haklarına yönelik ihlallerin arttığını ve bu ülkelerdeki genç nüfusun olumsuzluklara karşı seslerinin daha gür çıktığını açıkladı.

Örgüt özellikle dünyanın en kalabalık iki ülkesi olan Hindistan ve Çin'in azınlıklara yönelik baskılarının artığını, azınlıkları bir tehdit unsuru olarak gördüğünü ve Yeni Delhi ile Pekin hükümetlerin kendi kültürlerini bu toplumlara empoze etmek istediklerini açıkladı.

Raporda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Komunist Parti doktrinleri konusunda büyük baskı uyguladığı, özellikle ülkenin kuzeybatısındaki Doğu Türkistan Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur, Kazak ve diğer Müslüman azınlıklara yapılan keyfi tutuklama, gözetim, toplama kamplarına götürülme gibi insan hakları ihlallerine yönelik eylemlerin arttığı belirtildi. Buna karşılık sosyal medyada Pekin yönetimine karşı yapılan olumsuz eleştirilerin akıllıca yöntemlerle çürütüldüğü ve tüm bunların yalan haber olarak lanse edildiği ifade edildi.

Çin'in Hong Kong Özerk Yönetimi'nde yaşanan protestoların demokrasi ve özgürlük adına umut verici olduğu belirtilirken, ülkede yaşanan protestolara seyirci kalan ticari şirketlerin halk gözünde güvenilirliğinin azaldığı kaydedildi.