Avrupa ile vize krizi büyüyor

Vize sorunu son dönemde yeniden gündem olurken Türkiye’nin Schengen vizesi ret oranı Rusya’nın 5 kat üzerine çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise Avrupa’nın vize engelini “siyasi şantaj” olarak tanımlayıp en kısa sürede çözüm mesajı verdi.

ASLAN ÖZDEMİR - İSTANBUL

Turistler, iş dünyası, ve sanatçılar da vize mağdurları arasında yer alıyor. Sektör temsilcieri sorunun biran önce çözülmesini bekliyor. Türkiye’nin Schengen vizesi sorunu, pandemide uzaktan çalışmaya geçilmesi, seyahat yasakları ve çeşitli ülkelerin büyükelçiliklerinin personel azaltmasıyla başladı. Ancak pandemi sonrasında seyahatlerin yeniden açılmasıyla Türkiye’den artan vize başvuruları karşılanmamaya başladı. Son 2 yılda sorun adeta bir kangren haline geldi. Türk vatandaşları vize için randevu alamamaya, vize başvurularının sonuçlanması aylar sürmeye ama en önemlisi çok sayıda vize başvurusu reddedilmeye başladı. Schengen vizesi krizi tur iptallerine neden oluyor. Bazı ülkeler vize randevusu için bile aylar sonraya tarih veriyor. Vize almak da önceki yıllara oranla çok daha zor. Bu nedenle satışı yapılan yurtdışı turların birçoğu iptal ediliyor. Türkiye’den Avrupa ülkelerine gidebilmek için başvurulan Schengen vizelerinin yaklaşık yüzde 50’sinin reddedildiği öğrenildi.

MÜLTECİLERİN ETKİSİ VAR MI?

Vize sorununun giderek büyüdüğüne dikkat çeken Medulux Health Turizm Acentası Kurucusu Şebnem Akman Balta, sorunun biran önce çözülmesi gerektiğini söylüyor. Balta, “Mültecilerin özellikle de Suriyeli ve Afganların elde etmiş oldukları Türk pasaportu ile Avrupa ülkelerine geçmeye çalışmaları nedeniyle Türk pasaportları daha çok incelenmeye başlandı. Yaz döneminin gelmiş olmasıyla vize talebinde bir artış yaşanıyor. Ayrıca Türkiye’nin 21 Kasım 2021’de, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele önlemlerinin yetersiz olduğu sonucuna varıldığı için Mali ve Ürdün ile birlikte küresel kara para aklama ve terör finansmanı gözlemcisi FATF tarafından “gri listeye” alınmış olması da bu vize sorununu büyütüyor. Bunun dışında Avrupa Birliği’nde yaşanan insan kaynakları sorunu ve çalışan sayısındaki yetersizlik vize krizinin büyümesinde etkili oluyor” diye konuştu.