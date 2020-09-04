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4 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Avrupa Konseyi: Osman Kavala derhal serbest bırakılmalı

04 Eylül 2020, Cuma 13:52
Türkiye'nin de üyesi olduğu Strasbourg'daki Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) almış olduğu kararları uygulama noktasında Ankara'ya çağrı yaparak Mehmet Osman Kavala'nın hemen serbest bırakılmasını talep etti.

47 ülkeden oluşan Bakanlar Komitesi tarafından yapılan çağrıya ilişkin karar komitenin gerçekleşen son olağan toplantısında alındı.

Kararda bir kez daha Kavala'nın yetersiz delil ile cezaevinde tutulmasının Türkiye'nin de altında imzasının olduğu insan hakları konvansiyonuna aykırı olduğu hatırlatıldı.

AİHM Kavala'nın tutukluluğunun ve yargılama öncesi gözaltı süresinin onu susturmak, cezalandırmak ve izinden gitmek isteyecek insan hakları savunucularına göz dağı vermek için olduğunu kaydetmişti. Kavala dosyasının incelenmesinin de ağırdan alındığı not edilmiş Kavala'nın derhal salıverilmesi istenmişti.

İş adamı ve insan hakları savunucusu Kavala 18 Ekim 2017'de hükümeti şiddet kullanarak devirmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Kavala'nın AİHM kararına rağmen tutukluluğu devam ediyor.

Serbest bırakılıp aynı gün yeniden tutuklanmıştı

AİHM'in Aralık 2019'da Kavala için suçsuzluk kararı vermesinin ardından hemen serbest bırakılmasa da Şubat 2020'de Gezi Davası'ndan beraat etti ve hakkında tahliye kararı verildi. Kavala, aynı gün 15 Temmuz soruşturması kapsamında önce gözaltına alındı, ardından da tutuklandı. Kavala hakkında beraat veren Gezi Parkı davası hakimleri hakkında ise HSK soruşturma başlatmıştı.

Kavala'nın avukatları son olarak 4 Mayıs 2020'de bağlayıcı olan AİHM'in Aralık 2019 kararının uygulanmamasını ve hakkında ortaya atılan üçüncü tur suçlamalar için de yeterli delil olmadığını bir kez daha Anayasa Mahkemesi'nde götürdü.

Ankara'nın Büyük Daire talebi reddedildi

Bununla birlikte AİHM'in Kavala hakkındaki kararı 11 Mayıs 2020'de nihaileştirildi ve Türkiye'nin kararı Büyük Daire'ye (17 hakimli duruşma) taşıma talebi reddedildi.

AKPM'den yapılan açıklamada Bakanlar Komitesi'nin bundan sonraki olağan toplantılarında da bu konuyu acil dosyalar arasında takip edeceği belirtildi.

Türkiye'nin 11 Kasım'a kadar süresi var

Komitenin çalışma usulleri çerçevesinde Türkiye'nin bu ve benzeri durumların bir daha ortaya çıkmaması için konuya ilişkin eylem planını ve atacağı adımları içeren dosyayı 11 Kasım 2020'ye kadar sunması gerekiyor.

Euronews Türkçe

Etiketler: Avrupa Konseyi, Osman Kavala
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