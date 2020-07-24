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29 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ayasofya heyecanı

24 Temmuz 2020, Cuma
Bugün tarihÎ Cuma namazının kılınacağı Ayasofya Camii’nde, yapılan hazırlıklar ve vatandaşların olumlu tepkileri heyecanı ortaya koyuyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, cuma namazıyla açılacak Ayasofya Camisi’ndeki hazırlıklara ilişkin, “Herkes Ayasofya’nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Bu ilgiyi İstanbul’a yakışır şekilde yönetmek için hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz.” dedi. İstanbul’la birlikte Ayasofya’yı medeniyete kazandıran Fatih Sultan Mehmet Han ve askerlerini şükranla, rahmetle yad eden Yerlikaya, şunları kaydetti:      

“Peygamber Efendimiz: ‘İstanbul’u fetheden komutan ne güzel komutan, İstanbul’u fetheden asker ne güzel asker.’ buyuruyor. Ayasofya, Peygamber efendimizin müjdesine mazhar olmuş o komutanın, o askerin, o fethin emaneti. Onların mirası olan kimliğini hamdolsun yeniden kazanıyor. Bütün Müslümanlar heyecanlı. Ben de heyecanlıyım. Herkes Ayasofya’nın açılışında bulunmak istiyor. Muhteşem bir ilgi var. Biz hazırlıklarımızı yaptık, yapmaya devam ediyoruz.”      

Bu görkemli günü hemşehrilerin ve misafirlerin katkısıyla hep birlikte en güzel şekilde yaşayacaklarını dile getiren Yerlikaya, “Ayasofya’ya gelirken vatandaşlarımızın yanlarında 4 şey getirmelerini rica ediyoruz. Maske, seccade, sabır, anlayış.” ifadesini kullandı.

NAMAZ KILMA YERLERİ BELİRLENDİ

Ayasofya Camii’ne alınacak misafirlerin dâvetlerinin, Diyanet İşleri Başkanlığınca yapıldığına vurgu yapan Yerlikaya, cami içi ve çevresinde vatandaşlar için namaz kılma yerlerinin belirlendiğini kaydetti. Ayasofya Camii’ne alınacak misafirlerin davetleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldığı açıklandı. Salgın sebebiyle Ayasofya Camii ve çevresinde kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan, namaz kılma yeri olarak belirlendi. Erkekler için Ayasofya Meydanı, Sultanahmet Meydanı ve Yerebatan Caddesi; kadınlar için Sultanahmet Türbesi yanındaki alan ile Mehmet Akif Parkı tahsis edildi. Arama noktalarında geçişin hızlı ve kolay yapılabilmesi için vatandaşlardan el ve sırt çantası getirmemeleri istendi.      

Saat 10.00’dan itibaren başlayacak      

Fatih Belediyesi tarafından salgın önlemleri kapsamında namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi sabah saatlerine kadar tamamlandı. Namaz kılınacak alanlara girişler sabah 10.00’dan itibaren başlayacak. Giriş noktalarında, ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. Bu kapsamda alanda kurulacak 17 sağlık noktasında 736 sağlık personeli, 1’i helikopter ambulans olmak üzere 101 ambulans görev yapacak.   İstanbul - aa

Sabaha kadar açık olacak      

Ayasofya Camii’nde sabah 10.00’da sâlâ ve tekbirlerle başlayacak programda, Kur’ân-ı Kerîm tilâvetleri yapılacak. Türkiye’nin seçkin hafızları, ilk olarak birinci cüzü okuyacak, ardından Kehf Sûresi, Meryem Sûresi, Yasin Sûresi, Fetih Sûresi ile kısa sûrelerden olan İhlâs, Felak ve Nas Sûrelerini tilâvet edecek. Kur’ân-ı Kerîm tilâvetlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, okunan hatimlerin ve sûrelerin duâsını yapacak.   Ankara - Recep Gören      

“Ayasofya Camii Şerifi Sempozyumu”

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası’nda “Ayasofya Camii Şerifi Sempozyumu” başlıklı ulusal düzeyde bir sempozyum düzenleyeceklerini duyurdu. Prof. Dr. Ali Erbaş’ın sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurduğu sempozyumla, Ayasofya Camii Şerifinin tarihine ve tarih içerisinde şahit olduğu değişimlere ışık tutmak, caminin mimarisinin ve bünyesinde barındırdığı kültür ve sanat eserlerinin tanıtımına katkı sağlamak, caminin İslâm medeniyeti ile kültüründeki yerini ve önemini tesbit ederek bir bilinç oluşumuna katkı sağlamak amaçlanıyor. 

Ankara - Fatih Karagöz 

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