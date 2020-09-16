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16 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

AYM Başkanı tehdit edilemez

16 Eylül 2020, Çarşamba
İzmir Barosu, İçişleri Bakanı Soylu’nun AYM Başkanına yönelik sözlerinin tehdit olduğunu belirterek, “Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı tehdit etmesi, kabul edilemez” dedi.

İzmir Barosu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a yönelik sözlerini, “İçişleri Bakanı olarak atanmış kişinin Yüksek Mahkeme’nin temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında verdiği bir karar için Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı tehdit etmesi, kabul edilemez” ifadeleri ile değerlendirdi. Barodan yapılan açıklamada, Bakan Soylu’ya tepki gösterildi: “Bu tehdit, müvekkilleri ile özdeşleştirilerek özgürlüklerinden mahrum bırakılan avukatlara yapılan işlemlerle birlikte değerlendirildiğinde; yürütmenin, yargı erkini topyekûn kendine bağımlı bir araç haline getirme hülyasında olduğunu daha açık şekilde ortaya koymaktadır.”

Eleştiri hukuk devleti gereklerine uymalı

Açıklamanın devamında şunlar söylendi: “Yargı kararları elbette ki eleştirilebilir. Ancak eleştiri, üslup ve içerik bakımından da demokratik hukuk devleti gereklerine uygun olmalıdır. İzmir Barosu olarak bağımsız ve tarafsız yargının tüm organlarıyla tesis edilmesi için mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz.” İçişleri Bakanı Soylu, Anayasa Mahkemesi’nin Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin başvurusunu haklı bularak 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nda yer alan “Şehirler arası kara yollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez” hükmünü iptal etmesi üzerine, Başkan Aslan’ı hedef alarak, “Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı’na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım sen var mısın?” demişti.

Meclis soruşturması açılmalı

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’a ilişkin sözlerinin Anayasa ihlali olduğunu, görev suçu niteliği taşıdığı gerekçesiyle de meclis soruşturması açması gerektiğini söyledi. Kaboğlu, “”İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Anayasa Mahkemesi’ni ve Başkanı’nı hedef alan sözleri, Anayasa madde 153/son, 138/son, 81, 11 ve 17’nin açıkça ihlali olup, görev suçu niteliği taşıdığından, hakkında Anayasa madde 106/5 gereği Meclis soruşturması açılmalıdır” dedi. 

Adalet bir gün herkese lazım olur

Anayasa Mahkemesi’nin “gösteri yürüyüşü” kararı üzerinden Başkan Zühtü Arslan’ı hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya CHP’nin hukukçu vekili Mahmut Tanal’dan tepki geldi. Tanal, Soylu’nun anayasal suç işlediğini belirtti. Tanal’ın, Twitter üzerinden Soylu’ya tepki gösterdiği açıklamanın bir kısmı şöyle: “Bakan, anayasal suç işliyor. Yürütme, İdare, mahkemelere ve yargıçlara emir ve talimat veremez. İktidar, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Adalet bir gün herkese lâzım olur. AYM, 1961 anayasası ile kuruldu. 27 Mayıs darbesinden önce, 1924 anayasasıyla Anayasa Mahkemesi’nin temelleri atılsaydı, Menderes ve arkadaşları idam edilmezlerdi. AYM bir şekilde keyfiliğe, hukuksuzluğa ‘dur’ der, Menderes asılmazdı.” Ankara – Recep Gören

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