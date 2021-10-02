AYM’den bir tarihî karar daha

AYM ilk kez bir kadın cinayetinde devleti suçlu buldu. Anayasa Mahkemesi (AYM), ilk kez bir kadın cinayetinde yeterli önleyici ve koruyucu tedbirleri almayan kamu görevlilerinin yargılanması gerektiğine karar verdi.

DW Türkçe’nin haberine göre, üksek Mahkeme, 2013 yılında boşandığı eşi tarafından hakkındaki önleyici tedbir kararının sona erdiği gün öldürülen ve bu süreçte ısrarla koruma talebi reddedilen akademisyen Serpil Erfındık’ın yaşama hakkının ihlâl edildiğine hükmetti. Mahkeme, koruyucu ve önleyici tedbirlerin kamu görevlilerinin ihmali ile etkin olarak uygulanmaması sonucunda cinayetin meydana geldiğini belirterek, kamu görevlilerinin yargılanmasını istedi.

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