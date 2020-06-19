AYM’den Demirtaş ve Eren için hak ihlali kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem’in Anayasa’nın 17. Maddesiyle korumaya alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine hükmetti.

Selahattin Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı bir davada 2017 yılında yaptığı başvuruyu inceleyen AYM, tutukluluk süresinin makul olmadığını belirtti ve Demirtaş’a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Selahattin Demirtaş’ın avukatları karar sonrası müvekkillerinin derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 20 Kasım 2018 tarihli kararında Demirtaş’ın tutuklanmasında hak ihlali tespit etmiş ve Demirtaş’ın serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasına hükmetmişti. Erdem ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hiçbir tazminat yaşadığım zulmü unutturamaz” dedi ve tazminatı “şiddet mağduru kadınlara” bağışlayacağını açıkladı.

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