AYM’den “örgütlenme özgürlüğü” kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), yasal bir derneğin faaliyetlerine katılmanın terör örgütü üyeliği suçundan mahkumiyete delil olarak kullanılamayacağına hükmetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, başvuru sahibinin de aralarında bulunduğu bazı kişiler hakkında terör örgütleri listesinde yer alan Marksist Leninist Komünist Parti‘ye (MLKP) üye oldukları gerekçesiyle soruşturma başlatmış, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi de görülen dava sonucunda terör örgütü üyeliğinden mahkûmiyet kararı vermişti. Daha sonra temyize giden karar Yargıtay tarafından da onaylanmıştı. AYM, mahkûmiyet kararının, o dönem yasal bir dernek olan Sosyalist Gençlik Derneği’ne (SDG) üyelik üzerine dayandırıldığına dikkat çekerek SDG ile MLKP arasındaki bağlantının delil olarak gerekçelendirilemediğini vurguladı. AYM kararında, “AYM, başvurucunun örgütlenme özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşmıştır. AYM, açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 33’üncü maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlâl edildiğine karar vermiştir” denildi.

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