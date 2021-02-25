AYM’ye ‘yeniden yargılama’ başvurusu

301 madencinin vefat ettiği Soma’daki maden faciasına ilişkin davada Yargıtay’dan çıkan kararın ardından, madencilerin ailelerinin avukatları yeni bir adım attı.

Avukatlar, Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak, yeniden yargılama talep etti. Avukatların Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuruda, vefat eden 301 madencinin yaşama hakkının ihlâl edildiği ve devletin yaşama hakkını korumaya yönelik pozitif yükümlülüklerinin ihlâl edildiği ifade edilirken, her bir başvurucu için 500 bin lira manevî, 5 bin lira da maddî tazminat talebinde bulunuldu. Başvuruda ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 13. ve anayasanın 40. maddesinde güvence altına alınan ‘etkili başvuru hakkı’nın da ihlal edildiği belirtilirken, ihlâl ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama istendi.

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