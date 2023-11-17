AYM’yi bekleyen tehlike

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, “Demokratik hukuk devletini dert edinen bütün siyaset aktörlerinin odaklanması gereken siyasal iklimin nasıl değiştirileceğidir.

Siyasal iklimi değiştirebilme umudumuzun tek tutunacağı dal; önümüzdeki yerel seçimlerdir” dedi. Uzun, ”Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar, uygulamamak anayasal suçtur, hatta kalkışmadır’ cümlesi çok doğru ama yararımıza merhem değil. Karşı karşıya bulunduğumuz riski ortadan kaldırmıyor hatta örtüyor” dedi. 5-6 ay sonra Anayasa Mahkemesi üye kompozisyonu değişeceğini de hatırlatan Uzun, “Şimdilerde nispeten özgürlükçü yönde karar veren iki üyenin görev süresi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak. Yerlerine hiç şüpheniz olmasın, şimdi son kararda olumsuz oy kullanan üyeler gibi isimler gelecek. Onların nasıl geldiğini hepimiz gördük. Bu durumda çok değil 5-6 ay sonra zaten Anayasa Mahkemesi kararları genellikle şimdi Yargıtay’ın verdiği türden ‘özgürlük alanlarını kısıtlayıcı’ kararların benzerleri olacak. O geldiğinde şimdi AYM kararlarını eleştirenler, bizim şimdi kurduğumuz, (yukarıdaki) cümlelerle ensemizde boza pişirecekler. Diyecekler ki ‘Anayasa Mahkemesi kararı var, herkes uymak zorunda!’ Ne diyeceğiz? Demem o ki mesele sırf yazılı kurallar değildir. Önemli olan onları özgürlükçü anlayışla yorumlaması gerekenleri etkileyecek, cesaretlendirecek siyasal iklimdir” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara - Mehmet Kara