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18 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Bağımsız yargı yoksa hiçbir reform yapılamaz

18 Mayıs 2022, Çarşamba 00:04
Prof. Dr. Adem Sözüer: “Yargı bağımsızlığı olmadan hiçbir reformu koruyamayız, yeni reform da yapamayız.”

“6 AYDA YAPILACAK” SÖZÜ LAFTA KALDI

İNSAN Hakları Eylem Planında 6 ay içinde getirileceği sözü verilen hâkim ve savcılara coğrafî teminat, bir yılı aşkındır hayata geçmedi. Prof. Dr. Adem Sözüer: “Uygulamada bir felâketle karşı karşıyayız. Yaşanan en büyük sorun yargı bağımsızlığı. Bunun da en önemli unsuru coğrafî teminat.”

REFORM DİYE HEP GERİ ADIM ATILIYOR

 “Yargı bağımsızlığı hayata geçmeden, İnsan Hakları Eylem Planı, hayata geçmeyen planlardan biri olur. Türkiye gerçek bir reform yapmak istiyorsa en önemlisi yargı bağımsızlığını etkin hale getirmesidir. Yoksa son yıllarda olduğu gibi reform diye hep geri adım atılır”

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Bağımsız yargı yoksa hiçbir reform yapılamaz

İnsan Hakları Eylem Planı’nda 6 ay içinde getirileceği sözü verilen hâkim ve savcılara coğrafi teminat, bir yılı aşkın zamandır hayata geçirilemedi. Prof. Dr. Adem Sözüer, bağımsız yargı yoksa hiçbir reformun yapılamayacağına dikkat çekti.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakeme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Adem Sözüer, Türkiye’de yapılması gereken en önemli reformun anayasayla birlikte yargı bağımsızlığı reformu olduğunu, bunun da en önemli unsurunun coğrafi teminat olduğunu belirterek, “Yargı bağımsızlığı hayata geçmeden, İnsan Hakları Eylem Planı, hayata geçmeyen planlardan biri olur. Türkiye, gerçek bir reform yapmak istiyorsa en önemlisi yargı bağımsızlığını etkin hale getirmesidir. Yoksa son yıllarda olduğu gibi reform diye hep geri adım atılır” diye konuştu. DW Türkçe’nin haberine göre, yaklaşık 22 bin hâkim ve savcının beklediği coğrafi teminat, İnsan Hakları Eylem Planı’nda verilen sözlere karşın bir yıldır hayata geçirilemedi. Adalet Bakanlığı’nın Nisan 2021’de hazırladığı uygulama takviminde 6 ay içinde getirileceğini duyurduğu coğrafi teminatın uygulamaya konulmaması nedeniyle hâkim ve savcılar beklediği yasal güvenceye kavuşamadı. Hâkim ve savcılara coğrafi teminat sözü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Mart 2021 tarihinde açıklanan İnsan Hakları Eylem Planı’nda da yer almıştı. Erdoğan, bunu açıklarken, “Hukuk devletinin, ancak bağımsız, tarafsız ve insan haklarına saygılı mahkemelerin varlığı ile vücut bulacağı inancıyla, bu kapsamda yeni adımlar atıyoruz. Bunun için, hâkim ve savcılara coğrafi teminat sağlayarak hem yargı teminatını güçlendiriyor hem de kararların hızlanmasını temin ediyoruz” demişti.

Uygulamada geriye gidiş var

Ceza hukukçusu Sözüer, İnsan Hakları Eylem Planı’na rağmen bu konuda uygulamada geriye gidiş olduğuna dikkati çekti. Sözüer, 1 Haziran 2005’te yapılan Türk Ceza Hukuku reformunun uygulamaya geçmesinde yaşanan en büyük sorunun yargı bağımsızlığı olduğunu söyledi. “Kanunlarımız çok iyi, ceza kanunlarımız esas itibariyle Avrupa Birliği standartlarında ama uygulandığı zaman bir felaketle karşı karşıya kalıyoruz” diyen Sözüer, verilen kararların bunun göstergesi olduğunu dile getirdi. Sözüer, bir olumlu karar çıkması halinde ise o hâkimin tayininin başka yere çıktığını anımsattı. Sözüer, coğrafi teminatın hayata geçmesi için TBMM’de yasal düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.

Haber Merkezi

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