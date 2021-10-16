'Bahçeli ile istişare sonrası istifa etmiş'

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden sürpriz biçimde istifa eden Hamit Kocabey, “TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım” dedi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğinden sürpriz biçimde istifa eden ve istifasına yönelik olarak çeşitli iddialar ortaya atılan Hamit Kocabey, daha önce avukatlığını yaptığı MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştükten sonra istifasını verdiğini söyledi. Kocabey, “TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım” dedi. MHP kontenjanından HSK üyeliğine seçilen ve önceki gün sürpriz biçimde istifa eden Kocabey’le ilgili çok sayıda iddia gündeme geldi. Kocabey’in bir dâvâ kapsamında tutuklu bulunan bir kişinin serbest bırakılması için hâkime baskı yaptığına yönelik sosyal medya paylaşımları yapıldı. Ancak bu iddiayla ilgili herhangi bir bilgi kamuoyuna yansımadı.

Devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdik

Kocabey, önceki gün yaptığı açıklamada, “TBMM tarafından seçilmiş olduğum HSK üyeliği görevimden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile yaptığımız istişare sonucu istifa etmiş bulunmaktayım” dedi. Kocabey, şunları söyledi: “Dünden bu yana binlerce güzel söz ve temenni duyduk, herkese şükranlarımı sunuyorum. Görev yaptığımız 4,5 yılda binlerce insanın hayatına dokunduk, devletin ve milletin hukukunu gözeterek mücadele verdik. Hayatımız boyunca bulunduğumuz noktada hiçbir yanlışa göz yummadık. Gelinen aşamada verdiğimiz kararın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.”