Bahçesaray'da arama çalışmaları yeniden başladı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ düşen bölgede ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlandı. Çalışmalar sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, alan taraması yaptı. Ekipler, daha sonra dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü. Bahçesaray kara yolundaki Yukarınarlıca Mahallesi'nde önlem alan jandarma ekipler, güvenlik nedeniyle vatandaşların çığ bölgesine gitmesine izin vermiyor. Çevre illerden Bahçesaray'a gönderilen çok sayıda 112, UMKE, AFAD, Kızılay ekipleri köyde hazır bekletiliyor. Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı Sabah saatlerinde çığ felaketinin yaşandığı bölgeye giden Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, dedektör köpeklerle bölgede arama çalışması yürüttü. Çalışmalar sırasında ekipler bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Bölgede çığ altında olduğu değerlendirilen 2 kişinin bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor. AA

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