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7 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Bahçesaray Şehidi Cihan Erat dualarla uğurlandı

07 Şubat 2020, Cuma 18:07
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan iki kişiyi aradıkları sırada düşen ikinci çığ sonucu 27 yaşında şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat, gözyaşları ve dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı.

Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camisi'nde düzenlenen törene, Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın babası Adnan, annesi Safiye ve kardeşi Kadir Erat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, askeri ve emniyet yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.

Tören sırasında şehit Cihan Erat'ın babasının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde ciddi felaketlerle mücadele ettiklerini söyledi. 

Bir tarafta cephelerde savaşıldığını belirten Erdoğan, bir tarafta da çığ altında kalan kişilerin kurtarılması için çalışıldığını kaydetti. İman gereği yaşanan acılar karşısında sabır gösterdiklerini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Cihan kardeşimin özellikle ve öncelikle ailesine Rabb'imden sabırlar niyaz ediyorum. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Bu vesileyle şunu da söylemek durumundayım: Bir tarafta Van'daki bu hadise, bir diğer tarafta İdlib'te şu anda yaşadıklarımız, ama karşı tarafa da bedelini çok ağır ödettiklerimiz var. Zira biz biliyoruz ki şehitler tepesi inşallah boş kalmayacak. Şehitler tepesi boş kalmayacağı için de bizler şehadete ürkerek, korkarak değil, tam aksine adeta sevgili Peygamberimizin 'Keşke ben de o makama ulaşsaydım.' niyazında olduğu gibi, bu şekilde yürüyeceğiz. Şu anda biz Cihan kardeşimizi bu şekilde uğurluyoruz. Rabb'im sevgili Habibi'ne, Cihan kardeşimizi inşallah komşu eylesin. Tüm aileye ve milletimize başımız sağ olsun diyorum. Ordumuzun, tüm polis teşkilatımızın, jandarmamızın başı sağ olsun."

Şehidin cenazesi daha sonra konulduğu top arabasıyla toprağa verilmek üzere Edirnekapı Şehitliği'ne götürüldü. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler de aileyle birlikte yürüdü.

 

AA

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