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6 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Bahçesaray Şehitlerimizi uğurluyoruz

06 Şubat 2020, Perşembe 12:43
Van'da çığ düşmesi sonucu şehit olan 11 jandarma personeli, 9 güvenlik korucusu ve 2 itfaiye personeli ile Hakkari'de kazada şehit düşen asker için tören düzenlendi.

Van'da, Bahçesaray ilçesindeki arama kurtarma çalışmaları sırasında çığ altında kalan şehit jandarma personeli, güvenlik korucuları ve itfaiye personeli ile Hakkari'de kaza sonucu şehit olan askerin naaşı, törenle memleketlerine uğurlandı.

 

Van Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Van Jandarma Filo Komutanlığına getirilen şehitlerin ve itfaiye personelinin Türk bayrağına sarılı naaşı, katafalka konuldu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, İl Müftüsü Ömer Keskin dua etti.

Törenin ardından çığ felaketinde şehit düşen jandarma astsubay Fatih Karagöz (Kocaeli), uzman çavuşlar Özen Çam (Artvin), Ramazan Süslü (Aksaray), Ufuk Deniz (Kastamonu), Özgür Işık (Düzce), Muammer Keskin (Aydın), Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars), Mesut Deniz (Kahramanmaraş), uzman onbaşılar Osman Karaca (Tokat), Cihat Erat (Erzurum), Tarkan Karaca (Eskişehir) ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bir üs bölgesinde yapılan bakım faaliyeti esnasında meydana gelen kazada şehit olan piyade sözleşmeli er Özgür Çelik'in naaşları, tören mangasınca omuzlarda taşınarak memleketlerine uğurlanmak üzere askeri uçağa konuldu.

İtfaiye personelleri Emrullah Ersarı, Fevzi Sevinç'in cenazeleri ile şehit güvenlik korucuları Mehmet Esen, Nesim Yavuz, Nimetullah Mantaş, Abdulselam Mantaş, Bayram Bulcar, Hekim Kazgan, Metin Mantaş, Nimet İnçamur, Tahsin Karan'ın naaşları da il merkezi ile Çatak ilçesinde defnedilecek.

Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AFAD Genel Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Van Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, CHP'li bazı milletvekilleri, şehit yakınları, silah arkadaşları, sağlık görevlileri ve askeri erkan katıldı.

Bakanlar Soylu ve Koca, törende şehit ailelerini teskin etti.

AA

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