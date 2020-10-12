Bakan Akar: Ermenistan, savaş ve insanlık suçu işliyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın Gence'ye saldırısına ilişkin, "Bunların hesabını hem tarih önünde hem de uluslararası hukuk önünde bir gün verecekler." dedi.

Bakanı Akar, "Ermenistan, savaş, insanlık suçu işliyor. Ne uluslararası hukuka ne insani değerlere saygıları var." ifadelerini kullandı. "Gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız" Oruç Reis'in faaliyetlerine değinen Bakan Akar, "Deniz Kuvvetleri olarak ihtiyaç çerçevesinde araştırma gemilerimize gerekli refakat ve korumayı sağlayacağız." diye konuştu. AA

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