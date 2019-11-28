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28 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Bakan'dan o iddialara cevap

28 Kasım 2019, Perşembe
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli kendi adının da yer aldığı basında yer alan bazı iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Pakdemirli yaptığı açıklamada ‘’Önce yerel bir gazetede iddia adı altında maksatlı bir şekilde ‘Bakan Pakdemirli İcralık Oldu” başlığıyla ardından CHP Milletvekili Sevda Erden Kılıç’ın soru önergesine atıf yapılarak üretilen haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır’’ ifadelerini kullandı.

Pakdemirli’nin açıklaması şu şekilde:

''28.11.2019 tarihinde internet sitenizde yayımlanan “Ekonomik kriz bakanları da vuruyor” başlıklı haberiniz ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Şahsımı, ailemi hedef alan ve kamuoyu önünde yıpratma ve itibarsızlaştırma amaçlı, etik olmayan, gerçeğe aykırı haberler, bizleri derinden üzmüştür. 

Önce yerel bir gazetede iddia adı altında maksatlı bir şekilde ‘Bakan Pakdemirli İcralık Oldu” başlığıyla ardından CHP Milletvekili Sevda Erden Kılıç’ın soru önergesine atıf yapılarak üretilen haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Şahsımı yıpratma amacı taşıyan haberlere konu edilen, İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı Türdeş Tarım Ürünleri Değerlendirme Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kurucusu merhum babam Ekrem Pakdemirli’dir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı görevine atanmamın ardından, söz konusu şirket ile ortaklık ve yöneticilik ilişkim kalmamıştır. İddia edilen icra işlemlerinin yapıldığı tarihinde de şirket ile hiçbir bağım yoktur. 

Bunun yanısıra iddia edildiği gibi şirket de ‘borç batağında’ değildir. 

Alacağın mevcudiyeti ve miktarı hali hazırda hukuken ihtilaflı olması bir yana, şirketin icra takibe konu edilen borçla ilgili olarak yargısal itiraz süreçleri devam etmektedir.

Öyle ki, icra takibinin durdurulması için mahkemeye başvurulmuş ve bu borcun üstünde banka teminat mektubu sunulup, icra takibi durdurulmuş ve hacizli mallar geri alınmıştır. Şirketin iddia edildiği gibi kesinleşmiş bir borcu olmamakla beraber, aksine birçok alacağı olan, maddi sıkıntı yaşamayan, üretim yapıp, ürünlerini de satabilen bir şirkettir. 

Hukuki süreç devam ederken, kamuoyunu yanıltmak maksadıyla yapılan haberler, ortaya atılan iddialar, “çamur at izi kalsın” anlayışı ile üretilmiş olup dayanaktan yoksun ve tümüyle gerçeğe aykırıdır.

Konuyla ilgili olarak avukatlarım aracılığı ile asılsız iddialara ilişkin hukuki süreç başlatılmıştır.''

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