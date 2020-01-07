Bakan Gül’e: ‘Söylediklerinizi savunanları tutukladılar’

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün ‘FETÖ davalarında yargı sulandırılıyor mu’ eleştirilerine yaptığı “Milletin beklentisi bu işin sulandırılmaması, eksik yanlış kabul edilemeyecek kararların olduğu, özensiz bazı hususların yaşandığını düşünüyorum. Bunların hiç olmaması lazım. Yargıtayın son mercide karar vermesi gerek. Biz yargıç değiliz. Adil olmak ve görünmemiz gerekiyor. Herkes FETÖ’cü olsun aradan ben sıyrılayım diye bekliyor FETÖ’cüler (...) Yargı kılı kırk yararak masumla suçluyu ayırt etmeli. FETÖ mücadelesinde çuvala herkesi koymak yanlış. Selam vermişti, burs almıştı v.s. Tüm bunları FETÖ’cü çuvalına atarsanız zaafiyet ortaya çıkar. Yargı da yeni yargı paketi ile daha adaletli ve hatasız bir süreç işletebilir” açıklamalarına tepki geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Gizay Dulkadir, “Metni tam olarak okudum. Sayın Bakana kötü bir haberim var; yargı bırakın bu şekilde yargılama yapmayı, bu söylediklerinizi savunanları bile tutuklayıp ceza yağdırdı. Allah aşkına bir gün adliyeye gelin bir Avukat odasına girin ve çayımızı için. Tek ricam budur” dedi.

İstanbul – Yeni Asya