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31 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

31 Ocak 2020, Cuma 11:03
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden yayılan koronavirüse ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Şu an için Türkiye'de herhangi bir hastaya koronavirüs tanısı konmadığını belirten Koca, "Tüm imkanlarımızın olduğunu, kapasitemizin de yeterli olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu tarafından düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

31 Ocak 2020 saat 09:30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakasının görüldüğünü, bu sayının yüzde 99'unun Çin'de olduğunu belirten Koca, "Tamamı Çin'de olmak üzere 213 kişi hayatını kaybederken 187 kişi de tedavi edildi. Risk grubu 65 yaş üstü, bağışıklığı düşük kişiler. 23 ülkede koronavirüs görüldü. Biz Türkiye olarak önlemlerimizi hayata geçirdik" ifadesini kullandı.

"Çin'den gelen yolcuları termal kameralarla tarıyoruz. Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı herhangi bir şeyle karşılaşılmadı. Havalimanlarında 24 saat sağlık personeli var. Yeterli ekipman bulunduruyoruz" diyen Koca, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı. Buna rağmen en uç ihtimalleri de düşünerek yolcuları özel izolasyonla geçiriyoruz. Sağlık ekiplerimiz yolcular için gerekli tetkikleri yapıyor, yapacak. Uçak indiğinde de Çin'den gelen vatandaşlarımız 14 gün kontrol altında tutulacak. Kullanmadığımız bir hastaneyi yeniden kullanılabilir hale getirdik. Çin’den gelecek vatandaşlar burada, başka hastalarla, vatandaşlarla teması olmadan 14 gün gözetim altında tutulacak. Bu hastanenin ismini yarın açıklayacağız. Ayrıca Çin'den gelen kuru yük gemilerini de kontrol ediyoruz. Belirtmek istiyorum, 70 vaka vardı Türkiye genelinde. Hiçbirine koronavirüs tanısı konmadı. Hiçbirinde hastalık çıkmadı. Niye çıkmadığı sorulabilir, biz denetimleri sıkı tutuyoruz. Yeniden tedbirleri aldığımızı ifade etmek istiyorum."

Etiketler: Bakan Koca, koronavirüs, açıklama
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