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21 EKİM 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Pezeşkiyan’dan ABD’ye sert tepki: "Tehdit ederek müzakere yapamazsınız"

21 Ekim 2026, Çarşamba 14:46
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile arabulucular aracılığıyla yürütülen müzakerelere tepki gösterdi: "Tüm yolları kapatıp, tehdit edip aynı zamanda müzakerelerden bahsedemezsiniz."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yürütülen dolaylı müzakerelere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, Washington yönetiminin uyguladığı baskı politikalarını eleştirerek, "Tüm yolları kapatıp, tehdit edip aynı zamanda müzakerelerden bahsedemezsiniz" ifadesini kullandı. 

"Zorbalık dilini bırakın"

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, başkent Tahran'da düzenlenen bir programda konuşan Pezeşkiyan, ABD ile arabulucular vasıtasıyla süren diyalog sürecini değerlendirdi. Masaya oturulabilmesi için öncelikle şartların değişmesi gerektiğini belirten İranlı lider, ABD’nin zorbalık dilini bırakmasını, saldırgan tavırlarına son vermesini ve İran halkının haklarını resmi olarak tanımasını şart koştu. Pezeşkiyan, ancak bu adımlar atıldıktan sonra iki ülkenin bir araya gelip konuşabileceğini dile getirdi. 

"Savaş peşinde değiliz, zorbalığa da boyun eğmeyiz"

Ülkesinin dış politika vizyonuna da değinen Pezeşkiyan, İran’ın hiçbir zaman bir savaş arayışı içinde olmadığını ancak bağımsızlığından ve haklarından da taviz vermeyeceğini vurguladı. Washington'ın geçmişteki anlaşma süreçlerine sadık kalmadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, nükleer anlaşmaya atıfta bulunarak, "Anlaşma yapıldıktan sonra bunu imzalayanların sonuna kadar kararlara bağlı kalması gerekir. Ancak ABD önce anlaşmayı imzaladı, sonra bunu bozdu" dedi. 

AA

Etiketler: İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran, ABD, müzakereler, Pezeşkiyan ABD açıklaması
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