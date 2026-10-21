"Bedir Mutabakat Zaptı" imzalandı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında askeri üretim ve savunma sanayisinde stratejik ortaklığı yeni bir boyuta taşıyan çok taraflı Bedir Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını duyurdu.

Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşen tarihi imza törenine, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı ve Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf katıldı. Tören alanında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu. Neden "Bedir" ismi verildi? Anlaşmaya, dolunay anlamına gelen "Bedir" ismi verildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, bu ismin seçilme sebebi şu sözlerle ifade edildi: "Bu mutabakat sayesinde dört ülke birbirini tamamlamakta olup, anlaşma büyük bir askeri ve ekonomik önem taşımaktadır." Mutabakatın kapsamı ve hedefleri neler? Milli Savunma Bakanlığı, imzalanan stratejik mutabakatın dost ve müttefik ülkelerin savunma kapasitelerini maksimum seviyeye çıkaracağını vurguladı. Anlaşmanın öne çıkan temel amaçları şunlar: Askeri Üretimde Entegrasyon: Dört ülkenin askeri üretim alanındaki kabiliyetleri birleştirilecek ve savunma sanayisi kapasiteleri ortaklaşa geliştirilecek.

Dört ülkenin askeri üretim alanındaki kabiliyetleri birleştirilecek ve savunma sanayisi kapasiteleri ortaklaşa geliştirilecek. Teknoloji ve Ar-Ge Desteği: Teknik askeri eğitim, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) konularında güçlü bir ortaklık mekanizması kurulacak.

Teknik askeri eğitim, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) konularında güçlü bir ortaklık mekanizması kurulacak. Modern Savunma Sistemleri: Modern savunma teknolojileriyle uyumlu yeni sanayi kolları ve ortak çözümler üretilecek.

Modern savunma teknolojileriyle uyumlu yeni sanayi kolları ve ortak çözümler üretilecek. Bölgesel Güvenlik ve İstikrar: Katılımcı ülkeler arasındaki askeri işbirliği ufku genişletilerek, küresel güvenlik ve istikrara doğrudan katkı sağlanacak. Bu dev girişim sayesinde taraflar, hem kendi savunma ihtiyaçlarını daha etkin karşılamayı hem de müttefik ülkelerin savunma sanayisi taleplerine çok taraflı çözümler sunmayı hedefliyor. AA

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