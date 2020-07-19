Bakan Koca, taraftarları uyardı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taraftarları maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, Süper Lig'in 33. haftasında Başakşehir-Kayserispor müsabakasının İstanbul'da, Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasının Trabzon'da oynandığını anımsatarak şu uyarılarda bulundu: "Taraftarı maç sonunda salgın tedbirlerine uymaya davet ediyoruz. Kovid-19 günlerinde centilmenlik kurallarına maske, mesafe ve toplum sağlığı da eklendi. İyi seyirler." AA

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