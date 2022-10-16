"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 EKİM 2022 PAZAR - YIL: 53

Bakanı Koca: Tedavi altındaki 6 madenciden 5'inin durumu ciddi

16 Ekim 2022, Pazar 00:12
Sağlık Bakanı Koca, İstanbul'da tedavi gören madencilere ilişkin, "6 hastamızın 5'i durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'da meydana gelen maden patlamasında yaralanan ve ambulans uçakla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilen yaralı madencileri ziyaret etti.

 

Ziyaretin ardından hastane önünde açıklama yapan Koca, maden patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Koca, "Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi, solunum cihazına bağlı olan bir hastamız yok. Zannediyorum 2 veya 3 gün içinde taburcu edebiliriz." dedi.

Patlama bölgesinden 5'i yanık, 1'i ise karbonmonoksit zehirlenmesi teşhisiyle 6 hastanın ambulans uçakla en geniş imkanlara sahip olan merkeze getirildiğini ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Biraz önce hastalarımızı ziyaret ettim. Her biriyle ilgili arkadaşlarımızla birlikte değerlendirmeleri yaptık. Devamında da yakınlarına bilgi verdik. 6 hastamızın 5'inin durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65 ila 85 arasında değişmekte. Hatta bir hastamız dün nakli yapılırken hastanemize aldığımızda arrest dediğimiz, kalbinin durduğu ve canlandırma ile geri dönen bir hastamızdı. O hastamızın düne göre durumunun daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama ciddiyetini korumaya devam ediyor. Yanık hastalarının durumlarının yani 5 hastanın durumlarının ciddi olduğunu, özellikle ilk 4 günün kritik olduğunu, bütün arkadaşlarımızın yanık merkezinde, yoğun bakım ünitesinde ilgili branşlarla birlikte hassasiyetle takip ettiklerini söyleyebilirim."

Koca, hastaların hassasiyetle kontrol edildiğini kaydederek, "Ben de yakından takip ediyorum, Cumhurbaşkanımız da özellikle her hastamızı yakından takip ediyor ve bu anlamda bilgi almakta. Önümüzdeki 3-4 gün biraz daha yakın takiple seyirlerini görmemiz gerekecek." diye konuştu.

Karbonmonoksit zehirlenmesi olan hastanın solunum cihazına bağlı olmadığı bilgisini veren Bakan Koca, "Genel durumu daha iyi. Kendisiyle hatta konuştuk ama önümüzdeki 3-4 gün yüksek basınçlı oksijen tedavisine cevabı ile, dün bir kez yapıldı. Bugün durumu daha iyi." diye konuştu.

Bakan Koca, yaralı madencilerin yakınlarıyla bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavileri Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yapılan 6 hastamızın yakınlarıyla bir araya gelerek, kendilerine hastanemizin yönetici hekimleriyle birlikte bilgi verdim. Hasta yakınları, kolaylıkla iletişim kurulabilecek şekilde, hastanenin özel bir kısmında ağırlanacak." ifadelerini kullandı.

AA

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kiev'de bazı sokaklar karanlıkta kaldı

    Rusya'daki askeri eğitim sahasına terör saldırısı: 11 kişi öldü

    Kuzey ve Güney Ege Denizi için fırtına uyarısı

    Bakanı Koca: Tedavi altındaki 6 madenciden 5'inin durumu ciddi

    Kadıköy - Fikirtepe'deki 24 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

    Bartın'daki patlamada 41 madenci vefat etti - Arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

    Galatasaray, Kayseri deplasmanında mağlup oldu

    Sinop'taki 5 katlı apartman kontrollü yıkıldı

    Facia nedeniyle miting ertelendi

    “Oğlum saklandı da bir kenardan çıkacak”

    Süt savaşları başladı

    Vefat eden maden işçileri gözyaşları ve dualarla ebedi yolculuklarına uğurlanıyor

    Olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen Polis Sami Altıntaş şehit oldu

    Venezuela'daki sel ve heyelanlarda ölenlerin sayısı 50'ye yükseldi

    Anlaşma sağlanamadı, Fransa'daki büyük grev devam edecek

    "Yaşadığım en büyük acı''

    Dünyadan Türkiye'ye taziye mesajları

    Haftanın maçında Beşiktaş ile Trabzonspor 135. kez karşı karşıya geliyor

    Üzüntüyle izlediler

    Konuşan Türkiye’den susan Türkiye’ye

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adamlık için Üstad ne diyor?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tek adam rejimine karşı çıkmak bizi CHP’li yapar mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Elektriğe de indirim gelecek mi?
    Ahmet BATTAL

    Din ve siyasetler ve CHP siyaseti
    H. Muharrem OKUR

    Az da olsa devamlılık
    Orhan Ali YILMAZ

    Muhalefet hakkı ya da şu ifade hürriyeti…
    Adnan NACİR

    Dezenformasyon avcısı
    Aytekin COŞKUN

    Liz Truss ve Herzl… Fikirlerin tahlili
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.