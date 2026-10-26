İstanbul için turuncu alarm! Valilik saat verdi

İstanbul Valiliği'nden kritik sağanak ve fırtına uyarısı geldi! Bu gece başlayacak şiddetli yağışlar özellikle 5 ilçede çok kuvvetli olacak; sıcaklıklar 5 derece birden düşerken rüzgarın hızı 70 km/saate kadar çıkacak.

İstanbul Valiliği, il genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış, şiddetli fırtına ve ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşları acil koduyla uyardı. Yarın akşam saatlerine kadar sürecek olan olumsuz hava şartları sebebiyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

5 ilçeye "çok kuvvetli" yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) yağış görülecek. Ancak İstanbul'un kuzey kesimindeki bazı ilçelerde yağışın şiddeti çok daha yüksek olacak. Metrekareye 21-75 kg arasında yağış düşmesi beklenen o ilçeler şunlar:

Arnavutköy

Sarıyer

Beykoz

Eyüp

Şile

Rüzgarın hızı 70 km'yi bulacak

Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi, zaman zaman ise kısa süreli fırtına (70 km/saat) hızına ulaşması bekleniyor. Çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor

Şehirde kış provası yaptıracak yağışlar, sıcaklıkları da aşağı çekecek. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor.

Valilikten vatandaşlara çağrı: "Tedbirli olun"

İstanbul Valiliği, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen olumsuz hava şartlarına karşı şu uyarılarda bulundu: "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Özellikle sabah iş ve okul saatlerinde trafiğe çıkacak olan İstanbulluların, ulaşım hatlarındaki olası aksamaları göz önünde bulundurarak yola çıkmaları tavsiye ediliyor.