"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

İstanbul için turuncu alarm! Valilik saat verdi

26 Ekim 2026, Pazartesi 14:52
İstanbul Valiliği'nden kritik sağanak ve fırtına uyarısı geldi! Bu gece başlayacak şiddetli yağışlar özellikle 5 ilçede çok kuvvetli olacak; sıcaklıklar 5 derece birden düşerken rüzgarın hızı 70 km/saate kadar çıkacak.

İstanbul Valiliği, il genelinde bu gece yarısından itibaren etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış, şiddetli fırtına ve ani sıcaklık düşüşüne karşı vatandaşları acil koduyla uyardı. Yarın akşam saatlerine kadar sürecek olan olumsuz hava şartları sebebiyle sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi.

5 ilçeye "çok kuvvetli" yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) yağış görülecek. Ancak İstanbul'un kuzey kesimindeki bazı ilçelerde yağışın şiddeti çok daha yüksek olacak. Metrekareye 21-75 kg arasında yağış düşmesi beklenen o ilçeler şunlar:

  • Arnavutköy
  • Sarıyer
  • Beykoz
  • Eyüp
  • Şile 

Rüzgarın hızı 70 km'yi bulacak

Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi, zaman zaman ise kısa süreli fırtına (70 km/saat) hızına ulaşması bekleniyor. Çatı uçması, direk ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması gerekiyor.

Sıcaklıklar hissedilir derecede düşüyor

Şehirde kış provası yaptıracak yağışlar, sıcaklıkları da aşağı çekecek. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor.

Valilikten vatandaşlara çağrı: "Tedbirli olun"

İstanbul Valiliği, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen olumsuz hava şartlarına karşı şu uyarılarda bulundu: "Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

Özellikle sabah iş ve okul saatlerinde trafiğe çıkacak olan İstanbulluların, ulaşım hatlarındaki olası aksamaları göz önünde bulundurarak yola çıkmaları tavsiye ediliyor.

 

AA

Etiketler: İstanbul hava durumu, İstanbul Valiliği son dakika, İstanbul sağanak yağış uyarısı, meteoroloji
Okunma Sayısı: 454
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ankara'da siber operasyon: 407 internet sitesi kapatıldı!

    İşsizler ödeneğe erişemiyor

    Arınç’tan, Erdoğan’a basın hürriyeti çıkışı: Gazetecilere anlayış gösterilmeli

    İstanbul için turuncu alarm! Valilik saat verdi

    Uluslararası yenidoğan bilgi platformu 'Neopedia' Türkiye’de!

    Japonya ve Finlandiya arasında dev savunma anlaşması

    GECF: "LNG'nin payı 2055'te yüzde 64'e ulaşacak"

    Eisenkot: "Netanyahu iktidarda kalmak için her şeyi yapar"

    Tarım arazisinde derin yarıklar oluştu

    İGDAŞ’ın “Altın Bilezik” programında dördüncü dönem

    Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 63 firari suçlu Türkiye'ye getirildi

    Fatih Erbakan: "İlham Aliyev Bir Telefon Açınca Akan Sular Duruyor"

    Akaryakıtta dev ÖTV zammı kapıda!

    Rusya, son bir haftada 1600 güdümlü bomba, 48 füze ve 2300 İHA'yla saldırdı

    Vucic, seçim mağlubiyetini kabul etti

    Beyaz Saray, Netanyahu'nun destek arayışını "çaresizlik işareti" olarak görüyor

    Türkiye’de güven ve ahlak krizi var

    Türkiye market fiyatlarında Avrupa ile yarışıyor

    IMF’den Türkiye’ye 3 kritik uyarı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    The revival of the Islamic world is possible through faith, morality and unity
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İstanbul Barosu yeni başkanını seçti
    Genel

    IMF’den Türkiye’ye 3 kritik uyarı
    Genel

    Vucic, seçim mağlubiyetini kabul etti
    Genel

    Ertan Aydın tutuklandı!
    Genel

    RTÜK’ten aile ve çocuk dostu yapımlara destek açıklaması
    Genel

    Türkiye’de güven ve ahlak krizi var
    Genel

    Almanya'nın aradığı zehir taciri İzmir'de yakalandı
    Genel

    Türkiye market fiyatlarında Avrupa ile yarışıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.