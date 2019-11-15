Bakırköy'deki acı hadiseye ilişkin Kaymakamlıktan açıklama

Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, biri çocuk 3 kişinin ölü bulunduğu dairedeki koku nedeniyle olay yerine AFAD ekiplerinin sevk edildiği, yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edildiği bildirildi.

Yasal olmayan siyanür satışıyla ilgili uzmanlardan önemli uyarılar! Çok feci tablo Bakırköy'de 1'i çocuk 3 kişi, evlerinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi'nde şüpheli ölüm ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Söz konusu adreste inceleme yapan ekipler 1'İ çocuk, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın olduğu sokağı kapatan ekipler, binada bulunanları tahliye etti. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kaymakamlıktan açıklama Bakırköy Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saat 06.45'te 155 Polis İmdat Hattı'na, Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Sokak'ta şüpheli ölüm ihbarı yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Bahse konu adrese ivedilikle intikal edilmiş, Z.D, B.D. ve A.D. isimli 1'i çocuk, 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaşılmıştır. Dairedeki koku nedeniyle AFAD (KBRN) ekipleri sevk edilmiştir. Ekip tarafından yapılan ölçümlerde olay yerindeki kokunun siyanür olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili olay yerinde gerekli önemler alınmış olup, adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir." Cenazeler, Adli Tıp Kurumuna götürüldü Alınan bilgiye göre, polis olayın olduğu sokağı kapatarak binada bulunanları tahliye ederken, ailenin yakınları sinir krizi geçirdi. Anne Zeliha D, baba Bahattin D. ve çocuk Ali D'nin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Mahallede bakkallık yapan Mehmet Çelik, soruları üzerine, babanın en son dün kendisinden su aldığını belirterek, "Herhangi bir sıkıntıları yoktu. Konuştuk biraz. Duyunca şok geçirdik." dedi. Çelik, babanın Kuyumcukent'te imalat işi yaptığını söyledi. Evde, olay yeri inceleme ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Polis ekipleri, evin önünde bulunan ve Süleyman D'ye ait olduğu belirtilen otomobilde de inceleme yaptı. AA

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