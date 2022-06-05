Bangladeş'teki patlama ile ilgili Türkiye'den taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Bangladeş'te meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Bangladeş'te konteyner deposunda patlama: 49 kişi öldü Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bangladeş'in Chittagong kenti yakınlarındaki konteyner deposunda dün meydana gelen patlama ve sonrasında çıkan yangında çok sayıda kişinin öldüğünün ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi. Açıklamada "Dost ve kardeş Bangladeş halkına ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi. Bangladeş basınına göre, Chittagong kentinde dün gerçekleşen patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle 49 kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı. AA

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