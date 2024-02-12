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Bankalardan rekor soygun

12 Şubat 2024, Pazartesi 13:01
Ücretlilerin hayatının daha da çöktüğü bir yılda bankaların ücret ve komisyon adı altında aldıkları milyarlarca liralık Deli Dumrul haracındaki artışlar rekor kırdı: Garanti yüzde 140, Yapı Kredi yüzde 142, Akbank yüzde 188. gazeteduvar yazarı Bahadır Özgür, “Bankalar tertemiz soydu: Deli Dumrul haracında rekor!” başlıklı son yazısında bankaların ücret ve komisyon adı altında aldıkları milyarlarca lirayı yazdı.

Özgür, “Ücretlilerin hayatının daha da çöktüğü bir yılda bankalar, adi sokak yankesicilerini bile aratacak hırsızlığa imza attılar. Ücret ve komisyon adı altında aldıkları milyarlarca liralık Deli Dumrul haracındaki artışlar rekor kırdı: Garanti yüzde 140, Yapı Kredi yüzde 142, Akbank yüzde 188” ifadelerini kullanırken özetle şunları yazdı:

Zahmete bile girmediler

“Bankalar geçen yıl mükemmel bir soyguna imza attılar. Milyonlarca insanın fark etmediği bu soygunla son 10 yılın en büyük vurgununu yaptılar. Üstelik zahmete bile girmediler. Sadece şubeye, ATM’ye gitmenizi, cep telefonunu elinize alıp kiranızı, borcunuzu ödemenizi, çocuğunuza para göndermenizi beklediler sinsice. Ve emeğiyle geçinenlerin yaşamının daha fazla çöktüğü bir yılda bu tefeci kartelleri, parmaklarını kıpırdatmadan milyarlarca liralık bir ‘Deli Dumrul haracını’ ceplerine indirdiler. Bankaların yıllık bilançoları sırayla açıklanıyor. Geçmiş yıllara oranla hızı azalsa da kar bakımından keyifleri fena değil. Fakat onları asıl mutlu eden, bilançolarında ‘ücret ve komisyon geliri’ adı altında topladıkları haraçtan gelen büyük hasılat. Ücret ve komisyon gelirlerindeki artış 2023’te, son 10 yılın en yüksek düzeyine çıktı.(...) İşte 2023 yılında bu kalem rekor kırdı. Üç büyük bankanın ücret ve komisyon adı altında elde ettiği toplam net gelir yüzde 153 arttı. Gelin şimdiye kadar bilanço açıklayan üç büyük bankanın Deli Dumrul hasılatını bir bakalım. Bu dümdüz hırsızlık karşısında tefecilik bile masum kalıyor.”

Haber Merkezi

Haber Merkezi

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