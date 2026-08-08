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10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Ahmet Gümüş’ü rahmetle yâd ediyoruz

08 Ağustos 2026, Cumartesi
Ahmed Gümüş Ağabey 1937 Ermenek doğumludur, Zübeyir Gündüzalp Ağabeyin hemşerisidir. 1952 senesinde daha henüz 15 yaşında iken Risale-i Nur’u Konya’da tanır.

Nurların ve nurların müellifi Bediüzzaman Hazretlerinin cazibesi, cevval fıtratlı Ahmed Gümüş’ü bir anda kuşatıverir. Ahmet Gümüş Ağabey son şahitlerden, Üstadın yanında bulunmuş, Zübeyir Ağabeyle beraber Kirazlı Mescid Sokakta kalmıştır. Kur’ân’ın tefsiri Risale-i Nur okuduğu için, okuduğu okullarda başına gelmedik kalmaz.

“Öğretmenlerinle münakaşa etme”

Ahmed Gümüş Ağabey bir hatırasını şöyle aktarıyor: “1955 senesinde Üstad Hazretlerini ziyarete gittim. Bana hocalara karşı, arkadaşlarıma karşı nasıl davranacağımı anlattı. ‘Öğretmenlerinizden biri din aleyhinde konuşmada bulunursa, öğretmenlerle münakaşa etme, Risale-i Nur’dan o mevzuyu bul, talebe arkadaşlarına oku, anlat. Çünkü öğretmeni mağlûp etsen, o anda nefsi ve enaniyeti itibarıyla mağlûbiyeti kabul etmezler’ diye ders verdi.

12 Ağustos 2012 tarihinde 75 yaşında vefat etmiştir. Ahmet Gümüş Ağabeyi rahmetle yâd ediyoruz.

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  • Mehmet Emre

    8.08.2026 12:26:08

    Allah rahmet eylesin mekanı Cennet olsun inşallah.

  • Resneli Niyazi

    8.08.2026 04:54:28

    C. Allah, rahmet ve keremine mazhar eylesin!

Risale-i Nur Külliyatı

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